Оккупанты обстреляли эвакуационный поезд в Киевской области: подробности

В некоторых вагонах повыибивало окна

Оккупационная армия обстреляла эвакуационный поезд, который следовал из Киева в Ивано-Франковск.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин в своем телеграм-канале.

По его словам, удар был нанесен неподалеку от города Васильков, что под Киевом. Вследствие действий россиян, в трех вагонах выбило окна, но согласно предварительным данным обошлось без пострадавших.

"Враг еще раз прицельно обстреливает железнодорожную инфраструктуру. В этот раз под обстрел попал эвакуационный поезд с людьми. Это самое святое, что у нас сейчас есть", — сообщил он и призвал страны мира закрыть небо над Украиной, чтобы подобные случаи не повторялись в будущем.

Как сообщалось ранее, оккупанты несут серьезные потери на поле боя, а потому нещадно обстреливают мирные города и объекты гражданской инфраструктуры. Например, в Харькове российская ракета упала неподалеку от очереди за гуманитарной помощью из-за чего погибли шесть мирных жителей и еще 15 получили ранения.

Также известно, что на временно неподконтрольных территориях оккупанты массово похищают мирных жителей, а затем вывозят их на Сахалин и в другие северные области россии.