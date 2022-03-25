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Україна захопила у росіян більше танків, аніж ті змогли підбити: деталі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Українські трактористи вже стали одним із символів війни росії проти нашої країни. Новина оновлена 25 березня 2022, 04:13
Українські трактористи вже стали одним із символів війни росії проти нашої країни.

Скільки всього російської техніки перейшло до рук ЗСУ залишається невідомим

На озброєнні українських захисників нині може бути більше танків, ніж їх було у ЗСУ до початку російського вторгнення.

Про це пише Forbes.

За даними видання, українські захисники втратили з початку вторгнення близько 74 танків, проте при цьому щонайменше 117 танків було захоплено у росіян. Таким чином, Україна може мати більше танків, ніж у неї було до війни, навіть за умови, що жодна бойова машина за цей час не була зроблена або знята зі зберігання.

При цьому зазначається, що згадані 117 танків це лише ті машини, захоплення яких змогли підтвердити аналітики, а їхня реальна цифра може бути значно більшою. Також варто врахувати, що тут не йдеться про інші бойові машини, які росіяни також масово кидали біля доріг через брак палива.

Втім, видання зазначає, що невідомо, скільки із захоплених танків справді можуть бути використані проти росіян, проте українські танкісти точно не матимуть проблем з їх використанням.

Окупанти не використовують танки Т-64, яким віддали перевагу ЗСУ, однак вони мають на своєму озброєнні Т-72 та Т-80. Обидві ці машини залишилися і в Україні за радянських часів.

Як повідомлялося раніше, фото та відео з трофейною технікою регулярно публікуються українськими захисниками. Зокрема ОТГ "Схід" напередодні публікувала відео із захопленими новітніми БМП-3.

Теги:
#Україна #Росія
Українські трактористи вже стали одним із символів війни росії проти нашої країни.
Україна
Україна захопила у росіян більше танків, аніж ті змогли підбити: деталі
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Дата публікації
Категорія
Українські трактористи вже стали одним із символів війни росії проти нашої країни.
Україна захопила у росіян більше танків, аніж ті змогли підбити: деталі
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