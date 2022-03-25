Укр

Украина захватила у россиян больше танков, чем те смогли подбить: детали

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Украинские трактористы уже стали одним из символов войны россии против нашей страны Новость обновлена 25 марта 2022, 04:13
Украинские трактористы уже стали одним из символов войны россии против нашей страны

Сколько всего российской техники перешло в руки ВСУ остается неизвестным

На вооружении украинских защитников в настоящее время может быть больше танков, чем их было в ВСУ до начала российского вторжения.

Об этом пишет Forbes.

По данным издания, украинские защитники потеряла с начала вторжения около 74 танков, однако при этом не менее 117 танков было захвачено у россиян. Таким образом Украина может иметь больше танков, чем у нее было до войны, даже при условии, что ни одна боевая машина за это время не была произведена или снята с хранения.

При этом отмечается, что упомянутые 117 танков это лишь те машины, захват которых смогли подтвердить аналитики, а их реальная цифра может быть значительно больше. Также стоит учесть, что речь здесь не идет о других боевых машинах, которые россияне также массово бросали у дорог из-за нехватки топлива.

Впрочем, издание отмечает, что неизвестно, сколько из захваченных танков действительно могут быть использованы против россиян, однако у украинских танкистов точно не будет проблем с их использованием.

Оккупанты не используют танки Т-64, которым отдали предпочтение ВСУ, однако они имеют на своем вооружении Т-72 и Т-80. Обе эти машины остались и в Украине с советских времен.

Как сообщалось ранее, фото и видео с трофейной техникой регулярно публикуются украинскими защитниками. В частности ОТГ "Восток" накануне публиковала видео с захваченными новейшими БМП-3.

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