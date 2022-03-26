росія почала новий етап окупації Бердянська, Херсона та Мелітополя, - Генштаб

Російські командири починають комплектувати армію сумнівними людьми

Субота, 26 березня, стала 31 добою військового протистояння України та росії. У Генштабі ЗСУ стверджують, що хоча противник і намагається на окремих ділянках фронту йти у наступ, однак ці спроби не є надто успішними. Втім занепокоєння викликає розгортання підрозділів росгвардії у південних регіонах, особливо у Херсонській та Запорізькій областей — силовиків можуть залучати до подавлення проукраїнських протестів.

Про це і не тільки йдеться у свіжому ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Чому росії не виграти війну проти України?

Основні напрямки атак ворога лишилися сталими, росіяни продовжують авіанальоти, а також намагаються відкривати вогонь із іншої зброї. Українські захисники гідно стримують подібні "ривки" ворога.

Також розвідка доповідає, що через значні втрати особового складу російську армію намагаються комплектувати "чим вийде". Таким чином до числа путінських військових потрапляють люди із низькою мораллю, а також залежні від алкоголю та наркотичних речовин. Загалом у Генштабі вважають, що весняний призов у рф може стати проблемою, адже молодих та недосвідчених армійців здатні закинути до України для виконання злочинних наказів путіна. Різко знизилася кількість бажаючих служити в армії рф за контрактом.

Херсонщина та Запоріжжя лишаються осередками народного спротиву, де місцеве населення регулярно виходить на антиросійські протести. У Генштабі зазначають: у цих регіонах здійнено розгортання бійців росгвардії з території Кримського півострова. Також схожі дії відбуваються в окремих регіонах Донеччини. Можливі спроби придушення мирних мітингів у Херсоні, Геніченську, Бердянську та подекуди в Маріуполі.

Продовжуються і спроби проникнення ДРГ до столиці, однак їх постійно зупиняють військовослужбовці та бійці тероборони.

Українські захисники також продовжують відбивати атаки на Донбасі. Лише за останню добу в регіоні було знищено вісім танків, 17 броньовиків та 11 автомобілів противника. Особовий склад ворога "порідів" на 170 осіб. Також знищено три літаки та три безпілотники.

Загалом ЗСУ вдалося знищити 12 повітряних цілей російської армії протягом 25 березня. Було здійснено кілька нищівних ударів по колонам техніки окупанта.

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Зазначимо, що західні експерти переконані — Україна переможе у цій війні. А от деморалізованим росіянам доведеться втікати додому присоромленим. Наймовірніше, активні бойові дії триватимуть ще протягом місяця, після чого війна піде до свого завершення.