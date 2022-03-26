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Замість хліба: як приготувати коржики з води та борошна на сковороді

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Коржики готуються неймовірно просто
Коржики готуються неймовірно просто

Духовка для приготування цих коржиків не знадобиться

В умовах того, що війна з росією триває вже 31-й день і в багатьох населених пунктах України є проблеми з доставкою продуктів, дуже актуальним є питання, як випекти хліб удома. Це не так складно зробити, проте процес вимагає чимало часу та необхідних інгредієнтів. "Телеграф" пропонує вам рецепт коржиків на борошні та воді без яєць, які займуть мінімум часу і розхідників, але вийдуть дуже ситними та поживними.

Коржики на борошні та воді: рецепт

Інгредієнти:

  • Борошно пшеничне — 150 г
  • Вода — 150 г
  • Рослинна олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. Просійте борошно.
  2. Закип’ятіть воду та налийте в склянку 150 мл.
  3. Насипте борошно в миску і зробіть у ній заглиблення. Налийте в нього гарячу воду.
  4. Замісіть тісто і поставте відпочити на 10 хвилин.
  5. Розріжте його на 6 рівних частин і кожну тонко розкачайте. Зробіть невеликі надрізи на всій поверхні.
  6. Обсмажте на сковороді з підігрітою олією до рум’яної скоринки з кожного боку.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт бездрожжевого хліба, який можна спекти вдома.

Теги:
#Рецепт #Хліб #Коржі
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