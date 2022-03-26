Вместо хлеба: как приготовить лепешки из воды и муки на сковороде

Духовка для приготовления этих лепешек не понадобится

В условиях того, что война с россией продолжается уже 31-й день и во многих населенных пунктах Украины есть проблемы с доставкой продуктов, очень актуальным является вопрос, как испечь хлеб дома. Это не так сложно сделать, однако процесс требует немало времени и необходимых ингредиентов. "Телеграф" предлагает вам рецепт лепешек на муке и воде без яиц, которые займут минимум времени и расходников, но получатся очень сытными и питательными.

Лепешки на муке и воде: рецепт

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 150 г

Вода — 150 г

Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Просейте муку. Закипятите воду и налейте в стакан 150 мл. Насыпьте муку в миску и сделайте в ней углубление. Налейте в него горячую воду. Замесите тесто и поставьте его отдохнуть на 10 минут. Разрежьте его на 6 равных частей и каждую тонко раскатайте. Сделайте небольшие надрезы по всей поверхности. Обжарьте на сковороде с подогретым маслом до румяной корочки с каждой стороны.

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