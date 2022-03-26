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Вместо хлеба: как приготовить лепешки из воды и муки на сковороде

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Лепешки готовятся невероятно просто Новость обновлена 26 марта 2022, 08:53
Лепешки готовятся невероятно просто

Духовка для приготовления этих лепешек не понадобится

В условиях того, что война с россией продолжается уже 31-й день и во многих населенных пунктах Украины есть проблемы с доставкой продуктов, очень актуальным является вопрос, как испечь хлеб дома. Это не так сложно сделать, однако процесс требует немало времени и необходимых ингредиентов. "Телеграф" предлагает вам рецепт лепешек на муке и воде без яиц, которые займут минимум времени и расходников, но получатся очень сытными и питательными.

Лепешки на муке и воде: рецепт

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная — 150 г
  • Вода — 150 г
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Просейте муку.
  2. Закипятите воду и налейте в стакан 150 мл.
  3. Насыпьте муку в миску и сделайте в ней углубление. Налейте в него горячую воду.
  4. Замесите тесто и поставьте его отдохнуть на 10 минут.
  5. Разрежьте его на 6 равных частей и каждую тонко раскатайте. Сделайте небольшие надрезы по всей поверхности.
  6. Обжарьте на сковороде с подогретым маслом до румяной корочки с каждой стороны.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт бездрожжевого хлеба, который можно испечь дома.

Теги:
#Рецепт #Хлеб #Лепешки
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