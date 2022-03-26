Вместо хлеба: как приготовить лепешки из воды и муки на сковороде
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Духовка для приготовления этих лепешек не понадобится
В условиях того, что война с россией продолжается уже 31-й день и во многих населенных пунктах Украины есть проблемы с доставкой продуктов, очень актуальным является вопрос, как испечь хлеб дома. Это не так сложно сделать, однако процесс требует немало времени и необходимых ингредиентов. "Телеграф" предлагает вам рецепт лепешек на муке и воде без яиц, которые займут минимум времени и расходников, но получатся очень сытными и питательными.
Лепешки на муке и воде: рецепт
Ингредиенты:
- Мука пшеничная — 150 г
- Вода — 150 г
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления:
- Просейте муку.
- Закипятите воду и налейте в стакан 150 мл.
- Насыпьте муку в миску и сделайте в ней углубление. Налейте в него горячую воду.
- Замесите тесто и поставьте его отдохнуть на 10 минут.
- Разрежьте его на 6 равных частей и каждую тонко раскатайте. Сделайте небольшие надрезы по всей поверхности.
- Обжарьте на сковороде с подогретым маслом до румяной корочки с каждой стороны.
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