"Напоролися на вогонь ППО": українські зенітники знищили бомбардувальник та безпілотник ворога

Ще дві одиниці бойового складу окупантів "розпрощалися з життям" в Україні

Бійці Збройних Сил України, які вже понад місяць невпинно стоять на захисті Батьківщини від російських загарбників, знищили ще дві ворожі цілі: бомбардувальних та безпілотник рф.

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Черговою хорошою новиною суботу, 26 березня, на своїй сторінці у Фейсбуці повідомило Повітряне командування "Схід".

Як проінформували в оперативному об'єднанні ЗС України, яке розташоване у східній частині нашої держави, на Слобожанському напрямку (Чугуївський район Харківської області) зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили дві одиниці летального озброєння росії.

На праведний вогонь українського ППО близько опівночі напоровся російський бомбардувальник, а вдень "розпрощався з життям" ще один БПЛА росії.

"Відплатимо за кожний удар! Працюємо далі!", — йдеться в тексті публікації "Сходу".

Публікація зі сторінки Повітряного командування "Схід"

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на берегах Одещини бійці Збройних сил України ліквідували російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася висадитись на берег.

Також нагадаємо, що українські військовослужбовці протягом лише однієї доби успішно відбили дев'ять ворожих атак у Донецькій та Луганській областях.