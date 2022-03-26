Білоруський доброволець після бою розповів, чому воює за Україну: яскраве відео

Під Києвом білоруський батальйон розгромив "орків"

На Київщині у селищі Лук’янівка, яке 24 березня було звільнене від окупантів бійцями ЗСУ, батальйон білоруських добровольців розгромив "орків" та захопив трофеї.

Відповідне відео опублікував канал "Реальний Київ".

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Добровольці знищили частину військової техніки рашистів, а решту взяли як трофеї. Білоруси не побоялися штурмувати росіян з одним танком і двома БМП у той час, коли чисельність противника була вдвічі більшою.

"А чого нам боятися? Ми боремося за правду, ми вільні люди, тому нам нічого боятися. Як видно — перемога за нами", — відповів командир бригади.

Також білорус розповів українському журналісту, що вони робитимуть під час зустрічі у бою із земляками, що воюють на іншому боці. Боєць чесно відповів, що швидше за все будуть брати в полон: "Хотілося б спитати, чому вони це роблять і за кого вони це роблять".

Обережно! У відео нецензурна лексика!

Попри те, що Білорусь продовжує стягувати свої війська до кордонів з Україною, керівництво республіки і далі спростовує можливість вступу Мінська у війну в Україні. У мережі ця тема викликає лише сарказм.