"Попереджаємо моска**в, ми всім навалим звіздюлів": українки переспівали народну пісню і підкорили мережу (відео)

Українські жінки адаптували народну пісню під сучасні реалії

Попри повномасштабну військову агресію росії проти України, прості українці намагаються не падати духом і щодня намагаються підняти настрій собі та оточуючим.

Так, у соцмережі ТікТок завірусилося відео, на якому українські жінки зробили ремікс народної пісні "Горіла сосна, палала", з урахуванням сучасних реалій.

"Попереджаємо моска**в, ми всім навалимо звіздюлів, і всіх спалимо вщент, яка орда б не прийшла", — заспівали жінки.

Користувачі мережі від цього кліпу залишилися у захваті.

Як повідомлялося раніше, одіозний президент ФК "Інгульець" Олександр Поворознюк, який раніше закликав президента України Володимира Зеленського не щадити окупантів, став героєм кумедного відеокліпу.

Тим часом креативна спільнота та музичний продакшн Roger Leao&7CS переписали гімн Росії, використавши для цього звуки пострілів та вибухів в Україні. Свою роботу вони назвали "Гімн справжньої Росії".