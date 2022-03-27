"Предупреждаем моск**ей, мы всем навалим звездюлей": украинки перепели народную песню и покорили сеть (видео)

Украинские женщины адаптировали народную песню под современные реалии

Несмотря на продолжающуюся полномасштабную военную агрессию россии против Украины, простые украинцы стараются не падать духом и ежедневно пытаются поднять настроение себе и окружающим.

Так в соцсети ТикТок завирусилось видео, на котором украинские женщины сделали ремикс народной песни "Горіла сосна, палала", с учетом современных реалий.

"Предупреждаем моск**ей, мы всем навалим звездюлей, и всех сожжем дотла, какая орда бы не пришла", — спели женщины.

Пользователи сети от этого клипа остались в восторге.

Как сообщалось ранее, одиозный президент ФК "Ингулец" Александр Поворознюк, который ранее призвал президента Украины Владимира Зеленского не щадить оккупантов, стал героем забавного видеоклипа.

Тем временем креативное сообщество и музыкальный продакшн Roger Leao&7CS переписали гимн рф, использовав для этого звуки выстрелов и взрывов в Украине. Свою работу они назвали "Гимн настоящей россии".