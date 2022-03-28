У Житомирі чули два сильні вибухи: що це було

Попадань по місту зафіксовано не було

Увечері неділі, 27 березня, росія завдала масованого ракетного удару по території України, який торкнувся і Житомирської області.

Про це повідомив у своєму Фейсбуку міський голова Житомира Сергій Сухомлін.

За його словами, два вибухи було зафіксовано за межами міста.

"Багато житомирців прокинулися від вибухів, пишуть у коментарях, що вікна мало не вилетіли", — зазначив він.

За його словами, наразі не було підтверджень того, що по місту було завдано ракетного чи бомбового удару, тому він не став виключати, що це працює українська ППО.

Водночас по телеграм-каналах розлетілася інформація, що на Житомирщині стався потужний вибух, а його заграва була видна навіть у сусідніх областях — у Вінницькій та Київській.

Як повідомлялося раніше, увечері 27 березня ракетного удару було завдано по Луцьку, де було зафіксовано попадання по нафтобазі.

При цьому радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що за добу по Україні росіянами було випущено рекордну кількість ракет, яких нарахували близько 70, а за іншою інформацією їх взагалі може бути 80.