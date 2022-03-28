Укр

В Житомире слышали два сильнейших взрыва: что это было

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
377
Житомирцы проснулись от мощных взрывов Новость обновлена 28 марта 2022, 03:48
Житомирцы проснулись от мощных взрывов

Попаданий по городу зафиксировано не было

Вечером воскресенья, 27 марта, россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, который затронул и Житомирскую область.

Об этом сообщил в своем Фейсбук городской глава Житомира Сергей Сухомлин.

По его словам, два взрыва были зафиксированы за пределами города.

"Многие житомирцы проснулись от взрывов, пишут в комментариях, что окна чуть не вылетели", — отметил он.

По его словам, в настоящее время не было подтверждений того, что по городу был нанесен ракетный или бомбовый удар, поэтому он не стал исключать, что это работает украинская ПВО.

Вместе с тем по телеграм-каналам разлетелась информация, что в Житомирской области произошел мощный взрыв, а его зарево было видно даже в соседних областях — в Винницкой и Киевской.

Как сообщалось ранее, вечером 27 марта ракетный удар был нанесен по Луцку, где было зафиксировано попадание по нефтебазе.

При этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что за сутки по Украине россиянами было выпущено рекордное количество ракет, которых насчитали около 70, а по другой информации их и вовсе может быть 80.

Теги:
#Житомир #Взрыв #Житомирская область
Президент Украины
Украина
Зеленский дал интервью российским СМИ: топ-8 заявлений президента Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президент Украины
Зеленский дал интервью российским СМИ: топ-8 заявлений президента Украины
Дата публикации
Категория
Взрывы прозвучали сразу в двух городах Украины
Луцк подвергся ракетному обстрелу россиян: подробности
Дата публикации
Категория
Владимир Колесник
Украинский футболист скончался от ранения, полученного в боях за Авдеевку: подробности
Дата публикации
Категория
Starstreak
Великобритания передала Украине новое оружие: что известно
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 28 марта
Война — день 33: Украина перешла в контрнаступление, но россияне продолжают стрелять по городам ракетами