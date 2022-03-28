В Житомире слышали два сильнейших взрыва: что это было

Попаданий по городу зафиксировано не было

Вечером воскресенья, 27 марта, россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, который затронул и Житомирскую область.

Об этом сообщил в своем Фейсбук городской глава Житомира Сергей Сухомлин.

По его словам, два взрыва были зафиксированы за пределами города.

"Многие житомирцы проснулись от взрывов, пишут в комментариях, что окна чуть не вылетели", — отметил он.

По его словам, в настоящее время не было подтверждений того, что по городу был нанесен ракетный или бомбовый удар, поэтому он не стал исключать, что это работает украинская ПВО.

Вместе с тем по телеграм-каналам разлетелась информация, что в Житомирской области произошел мощный взрыв, а его зарево было видно даже в соседних областях — в Винницкой и Киевской.

Как сообщалось ранее, вечером 27 марта ракетный удар был нанесен по Луцку, где было зафиксировано попадание по нефтебазе.

При этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что за сутки по Украине россиянами было выпущено рекордное количество ракет, которых насчитали около 70, а по другой информации их и вовсе может быть 80.