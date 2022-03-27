Луцк подвергся ракетному обстрелу россиян: подробности

Оккупанты продолжают наносить удары по украинским городам

Вечером 27 марта российские оккупанты обстреляли Харьков и Луцк из-за чего в городах были слышны мощные взрывы.

О взрывах в Волынской области проинформировал глава Луцкого горсовета Игорь Полищук в своем Фейсбук.

Он призвал жителей города оставаться в укрытиях и не распространять в сети информацию о том, где прозвучали взрывы.

"На Волыни прогремели взрывы. Оставайтесь в укрытиях. Больше информации будет позже", — добавил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко.

Позже он добавил, что россия нанесла ракетный удар по нефтебазе.

Вместе с тем из харьковских телеграм-каналов стало известно, что серия взрывов прозвучала в Харькове и области.

Также там поделились кадром вероятного взрыва в Луцке.

Как сообщалось ранее, днем 26 марта ракетный удар был нанесен по Львову. Согласно предварительным данным из-за обстрелов пострадали пять человек. Позже неподалеку от места попадания был задержан корректировщик огня, который снимал место падения ракеты. Кроме того в его телефоне также нашли фотографии всех блокпостов области, которые он переслал на два российских номера.