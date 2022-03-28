Россияне за сутки выпустили по Украине рекордное количество ракет: часть из них не долетела

За день оккупанты потеряли 4 самолета, вертолет и два беспилотника

Авиация россии совершила массированный налет на Украину вечером 27 марта, однако это стоило ей еще трех самолетов.

Об этом сообщила пресс-служба Командования ВС ВСУ.

Отмечается, что в первой половине дня в Харьковской области был сбит самолет Су-34, а в Киевской области поражен вертолет и БПЛА.

Однако уже после 22:00 воздушную тревогу объявили чуть ли не по всей стране, в ходе которого был нанесен удар крылатыми ракетами по ряду инфраструктурных объектов в Украине. При этом украинские ПВО смогли сбить две из них.

Кроме того, еще три самолета оккупантов были сбиты в Киевской области уже после полуночи.

Таким образом всего за сутки оккупанты потеряли четыре самолета, вертолет и два беспилотника.

Вместе с тем советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что за эти сутки оккупанты выпустили по территории нашей страны рекордное количество ракет. По его словам, таковых было около 70, а по другим данным 80.

"Но и здесь не без приятных новостей — часть просто не долетела, часть сбита (говорят, бОльшая)", — сообщил он.

Как сообщалось ранее, 27 марта удар был нанесен по Луцку, где ракета попала на территорию нефтебазы.

Днем ранее, 26 марта ракетный удар был нанесен по Львову. Согласно предварительным данным из-за обстрелов пострадали пять человек. Позже неподалеку от места попадания был задержан корректировщик огня, который снимал место падения ракеты.