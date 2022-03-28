Росіяни за добу випустили Україною рекордну кількість ракет: частина з них не долетіла

За день окупанти втратили 4 літаки, вертоліт та два безпілотники

Авіація росії здійснила масований наліт на Україну ввечері 27 березня, проте це коштувало їй ще три літаки.

Про це повідомила пресслужба Командування ЗС ЗСУ.

Зазначається, що у першій половині дня в Харківській області було збито літак Су-34, а в Київській області вражено вертоліт та БПЛА.

Проте вже після 22:00 повітряну тривогу оголосили мало не по всій країні, під час якої було завдано удару крилатими ракетами по ряду інфраструктурних об’єктів в Україні. При цьому українські ППО змогли збити дві з них.

Крім того, ще три літаки окупантів було збито на Київщині після півночі.

Таким чином, всього за добу окупанти втратили чотири літаки, вертоліт і два безпілотники.

Водночас радник глави Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що за цю добу окупанти випустили по території нашої країни рекордну кількість ракет. За його словами, таких було близько 70, а, за іншими даними, 80.

"Але і тут не без приємних новин — частина просто не долетіла, частина збита (кажуть, велика)", — повідомив він.

Як повідомлялося раніше, 27 березня удару було завдано по Луцьку, де ракета потрапила на територію нафтобази.

Днем раніше, 26 березня, ракетного удару було завдано по Львову. Згідно з попередніми даними через обстріл постраждали п’ятеро людей. Пізніше неподалік місця влучення був затриманий коригувальник вогню, який знімав місце падіння ракети.