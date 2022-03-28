У Ердогана запропонували несподівану ідею щодо Донбасу та Криму — Daily Mail

Крим та Донбас пропонують передати в оренду рф

Прес-секретар президента Туреччини Реджепа Ердогана Ібрагім Калин висунув ідею про те, що Крим та Донбас мають перебувати у довгостроковій оренді у Москви.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Минулими вихідними Калин повідомив газеті Hurriyet, що російський олігарх і таємний перемовник від путіна Роман Абрамович і член делегації від України на переговорах з росією Рустем Умєров "близькі до угоди" з ключових питань НАТО, демілітаризації та захищеного статусу російської мови. Але все ще існують розбіжності щодо майбутнього Криму, який росія анексувала у 2014 році, та Донбасу.

Калин висунув ідею про те, що Крим та Донбас повинні перебувати у довгостроковій оренді у Москви, як це було у Великобританії з Гонконгом з 1898 по 1997 рік.

Вважається, що путін розглядає цю ідею, але його лють через невдачі своєї армії та ненависть до президента України Володимира Зеленського, як кажуть, стримують його.

Нагадаємо, українська сторона зайняла потужну позицію і відмовлятися від негайного припинення вогню, отримання гарантій безпеки в жодному разі не планує. У вівторок, 29 березня, у Туреччині відбудеться черговий раунд переговорів між Україною та росією.