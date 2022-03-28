Спадщина в умовах війни: чи можна отримати і що ще треба знати

Нотаріуси мають право під час воєнного стану не використовувати спеціальні бланки.

В Україні через повномасштабне збройне вторгнення росії з 24 лютого 2022 року введено режим воєнного стану. Це означає, що змінюється порядок оформлення спадщини в умовах війни.

Відповідні зміни прописані у постанові Кабінету Міністрів України №209 від 06 березня 2022 року, передає "Телеграф".

Так, на час дії воєнного стану зупиняється перебіг строку для прийняття спадщини.

Крім того, Мін'юст окремим наказом вніс зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій, згідно з якими:

в умовах воєнного або надзвичайного стану спадкова справа заводиться за зверненням заявника будь-яким нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини;

в умовах воєнного або надзвичайного стану за відсутності доступу до Спадкового реєстру нотаріус заводить спадкову справу без використання цього реєстру та перевіряє наявність заведеної спадкової справи, спадкового договору, заповіту протягом п'яти робочих днів з дня відновлення такого доступу;

забороняється видача свідоцтва про право на спадщину у спадковій справі, заведеній без використання Спадкового реєстру, до її реєстрації у ньому.

Також важливим є те, що на час воєнного стану, посвідчення довіреностей та заповітів здійснюється без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу з нанесеними за допомогою комп'ютерної техніки реквізитами нотаріуса.

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