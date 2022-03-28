Наследство в условиях войны: можно ли получить и что еще нужно знать

Нотариусы имеют право во время военного положения не использовать специальные бланки.

В Украине из-за полномасштабного вооруженного вторжения россии с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. Это значит, что меняется порядок оформления наследства в условиях войны.

Соответствующие изменения прописаны в постановлении Кабинета Министров Украины №209 от 06 марта 2022, передает "Телеграф".

Так, во время действия военного положения останавливается течение срока для принятия наследства.

Кроме того, Минюст отдельным приказом внес изменения в Порядок совершения нотариальных действий, согласно которым:

в условиях военного или чрезвычайного положения наследственное дело заводится по обращению заявителя любым нотариусом Украины независимо от места открытия наследства;

в условиях военного или чрезвычайного положения при отсутствии доступа к Наследственному реестру нотариус заводит наследственное дело без использования этого реестра и проверяет наличие заведенного наследственного дела, наследственного договора, завещания в течение пяти рабочих дней со дня возобновления такого доступа;

запрещается выдача свидетельства о праве на наследство по наследственному делу, заведенному без использования Наследственного реестра, до его регистрации в нем.

Также важно то, что во время военного положения, удостоверение доверенностей и завещаний осуществляется без использования специальных бланков нотариальных документов на белых листах бумаги с нанесенными с помощью компьютерной техники реквизитами нотариуса.

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