Укр

Наследство в условиях войны: можно ли получить и что еще нужно знать

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Нотариус Новость обновлена 28 марта 2022, 21:58
Нотариус

Нотариусы имеют право во время военного положения не использовать специальные бланки.

В Украине из-за полномасштабного вооруженного вторжения россии с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. Это значит, что меняется порядок оформления наследства в условиях войны.

Соответствующие изменения прописаны в постановлении Кабинета Министров Украины №209 от 06 марта 2022, передает "Телеграф".

Так, во время действия военного положения останавливается течение срока для принятия наследства.

Кроме того, Минюст отдельным приказом внес изменения в Порядок совершения нотариальных действий, согласно которым:

  • в условиях военного или чрезвычайного положения наследственное дело заводится по обращению заявителя любым нотариусом Украины независимо от места открытия наследства;
  • в условиях военного или чрезвычайного положения при отсутствии доступа к Наследственному реестру нотариус заводит наследственное дело без использования этого реестра и проверяет наличие заведенного наследственного дела, наследственного договора, завещания в течение пяти рабочих дней со дня возобновления такого доступа;
  • запрещается выдача свидетельства о праве на наследство по наследственному делу, заведенному без использования Наследственного реестра, до его регистрации в нем.

Также важно то, что во время военного положения, удостоверение доверенностей и завещаний осуществляется без использования специальных бланков нотариальных документов на белых листах бумаги с нанесенными с помощью компьютерной техники реквизитами нотариуса.

Как сообщал "Телеграф" ранее, экономист рассказал, что ждет Украину и россию после войны.

Теги:
#Украина #Нотариус #Закон о военном положении #Оформление наследства
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