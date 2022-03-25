Укр

Из нас сделают витрину: экономист рассказал, что ждёт Украину и россию после войны

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Украина сильно страдает от активных боевых действий Новость обновлена 25 марта 2022, 08:24
Украина сильно страдает от активных боевых действий

Эксперт уверен — Украину будут отстраивать всем миром

Последствия российского вторжения в Украину будут серьезными как для экономики, так и инфраструктуры обеих стран, участвующих в активных боевых действий. По мнению финэксперта, экономиста Алексея Куща, украинское государство пострадает больше, чем рф, несмотря на санкции, однако есть огромное "но".

Об этом специалист рассказал "Телеграфу", говоря о перспективах развития нашей страны.

По мнению Куща, сейчас украинская экономика больше всего страдает от "механических" повреждений, которые нанесены именно войной. В этот перечень входят разрушенные дома, предприятия, временная оккупация отдельных населенных пунктов, нарушение логистики и тому подобное. Также финансовый эксперт не дает забыть о миллионах беженцах и сотнях тысяч людей, оставшихся без рабочего места.

"Из-за того, что война идет на нашей территории, падение украинской экономики будет глубоким – от 20 до 30% ВВП. Глубже, чем в рф, где экономика рухнет примерно на 15%", — предполагает Алексей Кущ.

Вместе с этим он подчеркивает: Украину будет поддерживать весь мир, поэтому восстановиться мы сможем очень быстро, в отличии от страны-агрессора.

Кущ считает, что уже в первый год после окончания войны Украине удастся "отбить" процентов 15 потерянного ВВП и общего экономического баланса. Похожие цифры, уверен эксперт, покажет и второй "послевоенный" год.

"Ведь отстраивать Украину будут всем миром. Делать из нас тут самую "витрину", которую следовало сделать давно", — резюмировал Алексей Кущ.

Тем временем наше государство пока живет по "экономике военного положения", однако из госбюджета постоянно выделяются миллионы гривен для поддержания нуждающихся граждан. Также были введены несколько программ для бизнеса, которые позволят стимулировать и стабилизировать экономическую ситуацию в Украине.

Теги:
#Украина #Экономика #Россия #Война #Прогноз #Алексей Кущ
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