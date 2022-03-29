"Ураган", "Смерч" та "Оса": трофейну російську техніку вже ремонтують для ЗСУ

Трофейну техніку ремонтуватимуть на заводах "Укроборонпрому".

Підприємства "Укроборонпрому" на 100% виконують свої завдання щодо ремонту та виробництва бойової техніки на потреби українських захисників, а також освоїли ремонт трофейної техніки.

Про це повідомила представниця компанії Наталія Сад.

"Щодня ми передаємо українським військовим необхідну військову техніку", — сказала вона, але з міркувань безпеки не стала говорити, про яку техніку йдеться, як і про її кількість.

Водночас Сад наголосила, що виробництво та ремонт проводиться цілодобово.

Крім того, вона розповіла, що на українських заводах почали ремонтувати трофейну російську техніку. Зокрема йдеться про системи залпового вогню "Смерч" та "Ураган", а також про зенітні комплекси "Оса".

Представниця "Укроборнпрому" також зазначила, що з перших днів війни компанія займається перенесенням виробництва у безпечні місця України. У тому числі це стосується й електронного документообігу, який завдяки допомозі компанії Microsoft було перенесено до хмарного сховища за межами нашої країни.

Як повідомлялося раніше, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім поскаржився, що місцеві бійці змогли взяти трофеями купу російських снарядів, але, як виявилося, приблизно третина з них не вибухає.