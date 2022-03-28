Українські військові захопили цінну російську техніку у Тростянці і не тільки (відео)

Ворожа техніка тепер працюватиме на користь українських військових.

На 33-й день війни в Україні російські окупанти втратили ще кілька одиниць військової техніки — українські військові здобули бойові машини піхоти, які тепер працюватимуть на користь нашої армії.

Про це йдеться на Facebook-сторінках українських військових, передає "Телеграф".

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Так, військові Української добровольчої армії на Південному фронті здобули бойову машину піхоти та показали трофейну техніку на відео.

А у Тростянці Сумської області, як повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, окупанти втратили одразу кілька одиниць техніки — БМП-2, радіостанцію середньої потужності Р-166-0,5 та командно-штабну машину Камаз-5350 6х6.

Трофеї українських військових з Тростянця

Нагадаємо, що станом на 28 березня армія окупантів втратила понад 17 тисяч солдатів та офіцерів, 586 танків, 123 літаки, 127 вертольотів та тисячі одиниць іншої військової техніки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські війська не залишають намірів та продовжують атакувати Україну. Один із пріоритетних напрямків — столиця. Київ намагаються оточити з різних боків. Оборонні бої йдуть на півдні, сході та півночі країни.