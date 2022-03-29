"Ураган", "Смерч" и "Оса": трофейную российскую технику уже ремонтируют для ВСУ

Трофейную технику будут ремонтировать на заводах "Укроборонпрома".

Предприятия "Укроборонпрома" на 100% выполняют свои задачи по ремонту и производству боевой техники на нужды украинских защитников, а также освоили ремонт трофейной техники.

Об этом сообщила представитель компании Наталья Сад.

"Каждый день мы передаем украинским военным необходимую военную технику", — сказала она, но по соображениям безопасности не стала говорить, о какой технике идет речь, как и о ее количестве.

Вместе с тем Сад подчеркнула, что производство и ремонт проводится круглосуточно.

Кроме того, она рассказала о том, что на украинских заводах начали ремонтировать захваченную российскую технику. В частности речь идет о системах залпового огня "Смерч" и "Ураган", а также о зенитных комплексах "Оса".

Представительница "Укроборнпрома" также отметила, что с первых дней войны компания занимается переносом производства в безопасные места Украины. В том числе это касается и электронного документооборота, который благодаря помощи компании Microsoft был перенесен в облачное хранилище за пределами нашей страны.

Как сообщалось ранее, глава Николаевской ОГА Виталий Ким пожаловался, что местные бойцы смогли взять трофеями кучу российских снарядов, но, как оказалось, примерно треть из них не взрывается.