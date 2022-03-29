"Аналоговнєт": ЗСУ спалили гордість російськой армії (фото)

Ця техніка особливо сильно цінується бойовиками

Бійці Збройних Сил України, які вже понад місяць невпинно стоять на захисті України від окупантів з росії, поділилися ще одним досягненням: нашим військовим вдалося знищити гордість російського оборонного-промислового комплексу — броньований Камаз "Тайфун".

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Інформацію щодо чергового знищення ворожої техніки українськими військовими оприлюднили на офіційній сторінці Генерального штабу Збройних сил України у соцмережі.

"Аналоговнет. Гордість російського ОПК — Камаз "Тайфун". Українські воїни зробили його унікальним — так він точно ще ніде у світі не виглядав. Зачепило трохи й інших.", — йдеться в тексті публікації Генштабу ЗСУ.

Українські захисники знищили "Тайфун"

Варто відзначити, що "Тайфун", оснащений оригінальним шасі, є універсальним броньованим автомобілем підвищеної захищеності. Ця бойова одиниця належить до машин класу MRAP, які відомі тим, що повністю захищені від мін та засідок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше українські зенітники знищили дві ворожі цілі рашистів, які були запущені в небо над українськими містами.

Також нагадаємо, що елітною мотострілецькою бригадою Збройних сил України було ліквідовано ще одного високопоставленого військового росії — командира 200-ї ОМБСр, полковника Дениса Курила.