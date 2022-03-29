Під Харковом ліквідували російського командира бригади, яка найбільше зазнала втрат у війні

Слідом за елітною мотострілецькою бригадою ЗСУ ліквідували її командира.

Збройні сили України ліквідували ще одного високопоставленого військового росії.

Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України.

Чому росії не виграти війну проти України?

Під Харковом було знищено командира 200-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга) полковник Денис Курило.

"200 бригада зазнала найбільших втрат під час виконання так званої "спеціальної військової операції", — повідомляють у Сухопутних військах.

За наявними даними, в Україні було знищено дві батальйонні тактичні групи 200 омсбр.

Загальні втрати особового складу бригади перевищили 1500 військовослужбовців.

200-й мотострілецька бригада, вважалася однією з найелітніших бойових частин російської армії, що отримала найсучасніше озброєння, зокрема нові російські танки Т-80БВМ.

Після того, як ЗСУ одним батальйоном на БМП-2 та з одним ПТРК Джавелін розгромили ворожу бригаду, полковник Курило ганебно втік з поля бою. Але, як виявилося, він ховався недовго.

Зазначимо, як повідомляв "Телеграф", за 34 дні війни в Україні російська армія втратила 17,2 тисячі солдатів. Крім того, втрати зазнає і офіцерський склад.

Загалом за час війни ліквідували сім генералів. Навіть західні військові експерти відзначають велику кількість убитих російських командирів.

Так, 26 лютого під час безуспішної спроби взяти Київ було вбито генерала чеченського полку Нацгвардії Магомеда Тушаєва. А 3 березня з’явилися повідомлення про загибель неподалік Маріуполя генерал-майора Росії Андрія Суховецького.

А на початку березня під Харковом бійці ВСУ вбили генерал-майора Росії Віталія Герасимова, який "віджимав" Крим і воював у Чечні. Ну що ж, земля їм скловатою.