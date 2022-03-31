У Кабміні прояснили важливий момент щодо затвердження миру з росією

Міністр юстиції прояснив проблемне питання

Проведення всеукраїнського референдуму щодо договору про гарантії безпеки Україні, який обговорюється на перемовинах української та російської делегацій, можливе навіть за умови масового від’їзду українців закордон.

Про це в коментарі "Телеграфу" відповів міністр юстиції України Денис Малюська.

"Голосування українських громадян закордоном — це стандартна практика. Оформлюється через так званий "закордонний округ всеукраїнського референдуму", процедура чітко прописана у законі, тому масовий виїзд за кордон — це проблема, але не критична",- пояснив міністр нашому виданню.

Але очільник відомства також зазначив, що у цьому питанні є важливий момент: "За законом необхідно, щоб у референдумі взяли участь щонайменше 50% виборців".

Українська сторона висловила свої пропозиції щодо створення безпекового договору з різними країнами підписантами, зокрема, з країнами Радбезу ООН, Туреччиною, Польщею, Ізраїлем.

Як зазначав учасник переговорної групи, радник голови ОП Михайло Подоляк, підписання договору можливе лише після виводу російських військ і тільки після загальнонаціонального референдуму. А однією з проблем його проведення якраз і є масовий від’їзд українців закордон через війну.