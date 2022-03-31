В Кабмине прояснили важный момент по утверждению мира с россией

Министр юстиции прояснил проблемный вопрос

Проведение всеукраинского референдума по договору о гарантиях безопасности Украины, который обсуждается на переговорах украинской и российской делегаций, возможно даже при условии массового отъезда украинцев за границу.

Об этом в комментарии "Телеграфу" ответил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Голосование украинских граждан за рубежом — это стандартная практика. Оформляется через так называемый "заграничный округ всеукраинского референдума", процедура четко прописана в законе, поэтому массовый выезд за границу — это проблема, но не критическая", — пояснил министр.

Но глава ведомства также отметил, что в этом вопросе важный момент: "По закону необходимо, чтобы в референдуме приняли участие по меньшей мере 50% избирателей".

Украинская сторона высказала свои предложения по созданию договора безопасности с разными странами подписантами, в частности, со странами Совбеза ООН, Турцией, Польшей, Израилем.

Как отмечал участник переговорной группы, советник главы ОП Михаил Подоляк, подписание договора возможно только после вывода российских войск и только после общенационального референдума. А одной из проблем его проведения как раз и является массовый отъезд украинцев за границу из-за войны.