Командир іноземних добровольців порівняв армію росії з "солодкою булочкою"

Чимало бійців Інтернаціонального легіону прийшли захищати інтереси України, а не заробляти гроші

Українська армія, підкріплена Інтернаціональним легіоном, де воюють професіонали з різних країн світу, не бачить у російських окупантах серйозного противника. Командир спецпідрозділу іноземних добровольців і взагалі порівняв загарбницьку армію із "солодкою булочкою" — для тих військових, котрі провели на війні уже вісім років.

Про це військовослужбовець із позивним Adviser розповів в інтерв'ю Associated Press, про що повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

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За його словами, українська армія набагато сильніша і краще укомплектованіша. Тим більше, що середній вік наших військових — 30 років.

"У них те, що я бачив — по 50 кілограмів діти, які тримати зброю на вміють, не те, що воювати", — стверджує боєць.

Справді достойного супротивника він побачив лише в Ірпіні. Судячи із зовнішнього вигляду, там же військовослужбовець і отримав незначне бойове поранення. Однак навіть травма не заважає йому й надалі продовжувати службу. Головна ж задача Adviser-а — контролювати Інтернаціональний легіон.

Вступити до лав цього підрозділу все ще є чимало бажаючих. Лише на польсько-українському кордоні сьогодні знаходиться близько 20-30 тисяч осіб, хто хотів би воювати за Україну.

"Ми відбираємо дійсно професіоналів, які знають що таке спеціальне призначення, — говорить військовослужбовець. — Вони тут не за гроші. Їхня мотивація — підтримання миру і демократії у всьому світі. Те, що вони побачили ті відео, спілкування з людьми, які знаходяться на цій території, яке їх вразило, тому вони приїхали підтримати нас. У мене є люди з різних країн світу, вони дійсно професіонали".

Також Adviser додав, що наразі Легіон дуже добре оснащений, в тому числі технічно. Вони мають сучасне озброєння, прилади нічного бачення, тепловізори тощо. Зазначається і те, що з ворогом, якщо той захоплений у полон, бійці Легіону поводяться дуже гуманно.

Утім, навіть із таким позитивним настроєм ЗСУ не розслабляються, а зосереджено працюють над перемогою проти російських окупантів. При цьому у британській розвідці попереджають: уже найближчими днями на околицях Києва можуть розпочатися серйозні бої. При цьому російській військові справді перекинули частину військ із Київщини на Донбас.