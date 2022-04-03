Розвідка США обломала плани росії щодо швидкого захоплення Києва: західні ЗМІ дізналися важливу деталь

Отримані з Америки дані допомогли відбити атаку ворога під час нападу на Київ.

Захоплення столиці України було одним з основних планів диктатора путіна. У росії були впевнені, що Київ впаде всього за кілька годин, проте на момент початку війни український уряд уже знав про плани рф про захоплення столиці, які ще в середині січня передала розвідка США.

Про це йдеться у матеріалі видання The Wall Street Journal.

ЗМІ повідомляє, що в січні керівник американської розвідки Вільям Бернс таємно відвідував Київ і зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, щоб попередити його про плани росії, які дізналися в США. Директор ЦРУ надав важливі розвіддані, які значно допомогли Україні у перші дні війни: він попередив, що російські сили планують захопити аеропорт у Гостомелі, щоб використати його для перекидання військ для наступу на Київ.

Також видання повідомляє, що не всі союзники США вірили в дані американської розвідки. Усі бачили, що росія розгортає величезні сили навколо України, проте більшості європейських країн було важко повірити, що путін справді вторгнеться в Україну.

Зазначимо, що, за даними британської розвідки, окупанти продовжать покладатися на ракети або бомби, запущені з далекої відстані з російського повітряного простору. Крім того, згідно з новими картами боїв, російські військові змінили головну мету війни в Україні: армія рф намагається відвести свої війська в Білорусь, але українські бійці завдають їм істотних ушкоджень.