Разведка США обломала планы рф по быстрому захвату Киева: западные СМИ узнали важную деталь

Полученные из Америки данные помогли успешно отбить атаку врага во время нападения на Киев.

Захват столицы Украины — был одним из основных планов диктатора путина. В россии были уверены, что Киев падет всего за несколько часов, однако на момент начала войны украинское правительство уже знало о планах рф по захвату столицы, которые еще в середине января передала разведка США.

Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal.

СМИ сообщает, что в январе руководитель американской разведки Уильям Бёрнс тайно посещал Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы предупредить его о планах рф, которые разузнали в США. Директор ЦРУ предоставил важные разведданные, которые значительно помогли Украине в первые дни войны: он предупредил, что российские силы планируют захватить аэропорт в Гостомеле, чтобы использовать его для переброски войск для наступления на Киев.

Также издание сообщает, что не все союзники США поверили данным американской разведки. Все видели, что россия развертывает огромные силы вокруг Украины, однако большинству европейских стран было трудно поверить, что путин действительно вторгнется в Украину.

Отметим, что по данным британской разведки, оккупанты продолжат полагаться на ракеты или бомбы, запущенные с дальнего расстояния из российского воздушного пространства. Кроме того, согласно свежим картам боев, российские военные сменили главную цель войны в Украине: армия рф пытается отвести свои войска в Беларусь, но украинские бойцы наносят им существенные повреждения.