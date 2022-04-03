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Міста схожі на картинки з фільмів жахів: Арестович звернувся до світової спільноти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Міста схожі на картинки з фільмів жахів: Арестович звернувся до світової спільноти Новина оновлена 03 квітня 2022, 13:29

Арестович хоче, щоб світ звернув увагу на злочини армії рф проти людства.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович виступив зі спеціальним зверненням до світової спільноти, в якому прокоментував військові злочини російських окупантів у Бучі, Ірпені та Гостомелі, де було влаштовано масові вбивства та розстріли мирних жителів.

Про звірства путінських військ в Україні Арестович розповів під час свого брифінгу.

Радник голови ВП зазначив, що це спеціальне звернення, яке націлене на те, щоб розповісти світові про жахіття, що сталося з мирними жителями українських міст. Арестович зазначив, що жодний злочин не залишиться безкарним.

"Звільнені міста постали як картинка з апокаліптичного фільму жахів" — зазначив Арестович.

Серед уже знайдених жертв цих військових злочинів російських військ:

  • зґвалтовані жінки, тіла яких намагалися спалити,
  • вбиті представники місцевого самоврядування,
  • вбиті діти, чоловіки, люди похилого віку,
  • у багатьох побитих пов’язані руки, видно сліди тортур. Багато хто вбитий пострілами в потилицю.

Зазначимо, що в росії вже починають розганяти нові пропагандистські заяви щодо загиблих мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших міст під Києвом. Прихильники путіна намагаються нав’язати населенню думку про те, що всі ці трупи — убиті ЗСУ цивільні, які порушили комендантську годину у столиці.

В Ірпені вдалося побувати фотокореспондентові "Телеграфа", який показав, на що перетворилося колись гарне місто, після того, як туди прийшов "російський світ".

Теги:
#Україна #Буча
Міста схожі на картинки з фільмів жахів: Арестович звернувся до світової спільноти
Україна
Міста схожі на картинки з фільмів жахів: Арестович звернувся до світової спільноти
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Міста схожі на картинки з фільмів жахів: Арестович звернувся до світової спільноти
Міста схожі на картинки з фільмів жахів: Арестович звернувся до світової спільноти
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