Города похожи на картинки из фильмов ужасов: Арестович обратился к мировому сообществу
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Арестович хочет, чтобы мир обратил внимание на преступления армии рф против человечества.
Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович выступил со специальным обращением к мировому сообществу, в котором прокомментировал военные преступлениях российских оккупантов в Буче, Ирпене и Гостомеле, где были устроенны массовые убийства расстрелы мирных жителей.
О зверствах путинских войск в Украине Арестович рассказал во время своего брифинга.
Советник главы ОП отметил, что это специальное обращение, которое нацелено на то, чтобы рассказать миру о тех ужасах, которые произошли с мирными жителями украинских городов. Арестович отметил, что ни одно преступление не останется безнаказанным.
"Освобожденные города предстали как картинка из апокалиптического фильма ужасов" — отметил Арестович.
Среди уже найденных жертв этих военных преступлений российских войск:
- изнасилованные женщины, тела которых пытались сжечь,
- убитые представители местного самоуправления,
- убитые дети, мужчины, пожилые люди,
- у многих изубитых связаны руки, видны следы пыток. Многие убиты выстрелами в затылок.
Отметим, что в россии уже начинают разгонять новые пропагандистские заявления насчет погибших жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других городов под Киевом. Местные припевалы путина пытаются навязать населению мысль о том, что все эти трупы — убитые ВСУ гражданские, которые нарушили комендантский час в столице.
В Ирпене удалось побывать фотокорреспонденту "Телеграфа", который показал, во что превратился некогда красивый город, после того, как туда пришел "русский мир".