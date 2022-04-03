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Города похожи на картинки из фильмов ужасов: Арестович обратился к мировому сообществу

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Города похожи на картинки из фильмов ужасов: Арестович обратился к мировому сообществу Новость обновлена 03 апреля 2022, 13:29

Арестович хочет, чтобы мир обратил внимание на преступления армии рф против человечества.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович выступил со специальным обращением к мировому сообществу, в котором прокомментировал военные преступлениях российских оккупантов в Буче, Ирпене и Гостомеле, где были устроенны массовые убийства расстрелы мирных жителей.

О зверствах путинских войск в Украине Арестович рассказал во время своего брифинга.

Советник главы ОП отметил, что это специальное обращение, которое нацелено на то, чтобы рассказать миру о тех ужасах, которые произошли с мирными жителями украинских городов. Арестович отметил, что ни одно преступление не останется безнаказанным.

"Освобожденные города предстали как картинка из апокалиптического фильма ужасов" — отметил Арестович.

Среди уже найденных жертв этих военных преступлений российских войск:

  • изнасилованные женщины, тела которых пытались сжечь,
  • убитые представители местного самоуправления,
  • убитые дети, мужчины, пожилые люди,
  • у многих изубитых связаны руки, видны следы пыток. Многие убиты выстрелами в затылок.

Отметим, что в россии уже начинают разгонять новые пропагандистские заявления насчет погибших жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других городов под Киевом. Местные припевалы путина пытаются навязать населению мысль о том, что все эти трупы — убитые ВСУ гражданские, которые нарушили комендантский час в столице.

В Ирпене удалось побывать фотокорреспонденту "Телеграфа", который показал, во что превратился некогда красивый город, после того, как туда пришел "русский мир".

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#Украина #Буча
Города похожи на картинки из фильмов ужасов: Арестович обратился к мировому сообществу
Украина
Города похожи на картинки из фильмов ужасов: Арестович обратился к мировому сообществу
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Города похожи на картинки из фильмов ужасов: Арестович обратился к мировому сообществу
Города похожи на картинки из фильмов ужасов: Арестович обратился к мировому сообществу
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