Города похожи на картинки из фильмов ужасов: Арестович обратился к мировому сообществу

Арестович хочет, чтобы мир обратил внимание на преступления армии рф против человечества.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович выступил со специальным обращением к мировому сообществу, в котором прокомментировал военные преступлениях российских оккупантов в Буче, Ирпене и Гостомеле, где были устроенны массовые убийства расстрелы мирных жителей.

О зверствах путинских войск в Украине Арестович рассказал во время своего брифинга.

Советник главы ОП отметил, что это специальное обращение, которое нацелено на то, чтобы рассказать миру о тех ужасах, которые произошли с мирными жителями украинских городов. Арестович отметил, что ни одно преступление не останется безнаказанным.

"Освобожденные города предстали как картинка из апокалиптического фильма ужасов" — отметил Арестович.

Среди уже найденных жертв этих военных преступлений российских войск:

изнасилованные женщины, тела которых пытались сжечь,

убитые представители местного самоуправления,

убитые дети, мужчины, пожилые люди,

у многих изубитых связаны руки, видны следы пыток. Многие убиты выстрелами в затылок.

Отметим, что в россии уже начинают разгонять новые пропагандистские заявления насчет погибших жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля и других городов под Киевом. Местные припевалы путина пытаются навязать населению мысль о том, что все эти трупы — убитые ВСУ гражданские, которые нарушили комендантский час в столице.

В Ирпене удалось побывать фотокорреспонденту "Телеграфа", который показал, во что превратился некогда красивый город, после того, как туда пришел "русский мир".