Росіян, які вже завоювали, знову зазивають в армію: обіцяють не відбирати награбоване в Україні

Військових рф стягують за сотні, а то й тисячі кілометрів

Військове керівництво росії активно намагається заповнити втрати у бойових діях на території України, для чого проводить приховану мобілізацію у низці регіонів. Про це заявив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 4 квітня, повідомляє "Телеграф".

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Зазначається, що в рф почалася прихована мобілізація з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу, — перевага надається особам рядового, сержантського та офіцерського складу, які вже мають бойовий досвід.

Основною мотивацією для військових є матеріальне забезпечення, крім того, серед населення поширюють інформацію, начебто окупанти зможуть покращити свій фінансовий стан "трофеями", отриманими внаслідок грабежу та мародерства в Україні.

Загалом у такий спосіб планується стягнути до 60 тисяч людей, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Прихована мобілізація відбувається на території Краснодарського, Пермського країв, в республіках Дагестан, Калмикія, Інгушетія.

Ми приблизно виділили ці регіони на карті рф, — як видно, деяким загарбникам доведеться подолати шлях в 500-1800 км.

Карта, де в росії відбувається прихована мобілізація на війну в Україну

Як повідомляв "Телеграф", напередодні втрати окупантів в Україні досягли позначки в 18 тисяч людей та тисяч одиниць військової та автомобільної техніки.

На свіжих картах бойових дій видно, що росіяни відступили від Києва та Чернігова, але в районі Донбасу йдуть зіткнення.