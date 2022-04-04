Рус

Росіян, які вже завоювали, знову зазивають в армію: обіцяють не відбирати награбоване в Україні

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
406
Росіяни їдуть в Україну з недобрими намірами, і багато хто тут і залишається Новина оновлена 04 квітня 2022, 07:45
Росіяни їдуть в Україну з недобрими намірами, і багато хто тут і залишається

Військових рф стягують за сотні, а то й тисячі кілометрів

Військове керівництво росії активно намагається заповнити втрати у бойових діях на території України, для чого проводить приховану мобілізацію у низці регіонів. Про це заявив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 4 квітня, повідомляє "Телеграф".

Оперативні новини про війну читайте на нашому каналі у Телеграм

Зазначається, що в рф почалася прихована мобілізація з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу, — перевага надається особам рядового, сержантського та офіцерського складу, які вже мають бойовий досвід.

Основною мотивацією для військових є матеріальне забезпечення, крім того, серед населення поширюють інформацію, начебто окупанти зможуть покращити свій фінансовий стан "трофеями", отриманими внаслідок грабежу та мародерства в Україні.

Загалом у такий спосіб планується стягнути до 60 тисяч людей, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Прихована мобілізація відбувається на території Краснодарського, Пермського країв, в республіках Дагестан, Калмикія, Інгушетія.

Ми приблизно виділили ці регіони на карті рф, — як видно, деяким загарбникам доведеться подолати шлях в 500-1800 км.

Карта, де в росії відбувається прихована мобілізація на війну в Україну
Карта, де в росії відбувається прихована мобілізація на війну в Україну

Як повідомляв "Телеграф", напередодні втрати окупантів в Україні досягли позначки в 18 тисяч людей та тисяч одиниць військової та автомобільної техніки.

На свіжих картах бойових дій видно, що росіяни відступили від Києва та Чернігова, але в районі Донбасу йдуть зіткнення.

Теги:
#Росія #Мапа #Мобілізація
Олаф Шольц
Політика
Шольц обіцяє покарати росію за звірства у Бучі, а Дуда натякнув на нові постачання зброї Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олаф Шольц
Шольц обіцяє покарати росію за звірства у Бучі, а Дуда натякнув на нові постачання зброї Україні
Дата публікації
Категорія
Відступ росії був хаотичним
Україна виграла битву за Київ – на сході ситуація інша: свіжі карти бойових дій
Дата публікації
Категорія
Фотодокази вбивств мирних українців на обкладинках іноземних ЗМІ
Буча – тема номер 1 у Західній пресі: "Це розправа над невинними"
Дата публікації
Категорія
Характер і масштаби пошкоджень "Адмірала Ессена" поки що невідомі
Українські військові підбили гордість російського флоту: що про це пишуть ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 4 квітня
Війна - день 40: поки світ у роздумах над санкціями для Кремля, окупанти бомблять Тернопіль, Одесу та Миколаїв