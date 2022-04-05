Рятували котиків за допомогою зрадниці: у мережі спалахує скандал навколо волонтера

Одного з волонтерів запідозрили у нецільовому використанні коштів і дружбі з ворогом.

З початком російської агресії проти України в країні активізувався волонтерський рух, який іноді представляє для його учасників смертельну небезпеку.

Скандал у середовищі волонтерів

Проте часто статусом волонтера прикриваються з якоюсь метою, принаймні у цьому звинуватили Катерину Римарук, яка на своїй сторінці у Facebook займається евакуацією домашніх тварин із Ірпеня та Бучі, зруйнованих російськими окупантами.

Харків’янин Юрій Сильвестров заявив, що подружкою Римарук є харків’янка Ганна Долгарьова, яка з 2014 року внесена до бази Миротворець як посібник терористів та російських окупантів. Зараз Ганна "евакуює" людей із Маріуполя, допомагаючи насильно вивозити їх до Росії. На думку автора поста "Ганна Долгарьова за погодженням з Катею Римарюк збирають гроші на евакуацію кішок з Ірпеня, а може не лише котів і не лише на евакуацію — це б якось перевірити".

Сама Римарук пояснила, що "мый пост зі збором грошей для звірів репостнула Аня Долгарьова" і заявила, що перестає збирати кошти на вивіз тварин, а про вже отримані кошти надасть звіт.

"Більше я збирати грошей не буду, щоб моя участь у цій справі не кинула тінь на інших волонтерів. Я продовжу допомагати руками та своїми грошима. Хто хоче кидати в мене каміння або плюнути — вперед, я витруся", — написала Римарук.

"Поетеса" та "журналістка": що відомо про Ганну Долгарову

Ганна Долгарьова, дружбу з якою фактично визнала Катерина Римарук, народилася 1988 року в Харкові та дотримується комуністичних поглядів, паралельно писала вірші та захоплювалася комп’ютерними іграми.

У 2010-2013 роках мешкала у Києві, заробляючи написанням матеріалів для різних сайтів, займалася оглядами комп’ютерних ігор для російської компанії "Іннова".

У 2013 році Долгарьова перебралася до Росії, звідки повернулася на тимчасово окуповану територію Луганської області у 2015 році та зайнялася написанням статей для антиукраїнських сайтів NewsFront.info, Novoross.info, "Російської весни" та інших.

Так "журналіст" виправдовує обстріл мирних українських міст

У своїх матеріалах Долгарьова намагається виправдати російську агресію, нелюдські розстріли житлових кварталів Харкова російськими військами та інші воєнні злочини.

Чорна вдова: особисте життя проросійської "журналістки"

Окрема розмова – про особисте життя Ганни Долгарьової, яку можна сміливо називати "чорною вдовою".

Ще у 2015 році вона анонсувала весілля з "капітаном збройних сил новоросії" Олексієм Журавльовим, але весіллю завадили ЗСУ – нареченого ліквідували.

У 2017 році відбулося її весілля з іншим терористом – Андрієм Куцьким із позивним "Скрипаль", нібито снайпером та "лейтенантом спецназу днр", проте незабаром пара розпалася, а сам Куцький був убитий у 2019 році.

Праця волонтерів в Україні продовжує залишатися дуже небезпечною, окупанти не шкодують навіть інвалідів. Ще в середині березня стало відомо про вбивство російськими окупантами в Луганській області волонтера Олександра Конанова, якому не завадило допомагати ЗСУ відсутність правої руки та лівої ноги, але це не завадило розстріляти його прямо в інвалідному візку.