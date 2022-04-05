Спасали котиков с помощью предательницы: в сети разгорается скандал вокруг волонтера

Одного из волонтеров заподозрили в нецелевом использовании получаемых средств и дружбе с врагом

С началом российской агрессии против Украины в стране активизировалось волонтерское движение, иногда представляющее для его участников смертельную опасность.

Скандал в среде волонтеров

Однако часто статусом волонтера прикрываются с какой-то целью, во всяком случае в этом обвинили Екатерину Рымарук, которая на своей странице в Facebook занимается эвакуацией домашних животных из Ирпеня и Бучи, разрушенных российскими оккупантами.

Харьковчанин Юрий Сильвестров заявил, что подружкой Рымарук является харьковчанка Анна Долгарева, которая с 2014 года внесена в базу Миротворец как пособник террористов и российских оккупантов. Сейчас Анна "эвакуирует" людей из Мариуполя, помогая насильно вывозить их в россию. По мнению автора поста "Анна Долгарева по согласованию с Катей Римарюк собирают деньги на эвакуацию кошек из Ирпеня, а может не только котов и не только на эвакуацию — это бы как-то проверить".

Сама Рымарук пояснила, что "мой пост со сбором денег для зверей репостнула Аня Долгарева" и заявила, что перестает собирать средства на вывоз животных, а о уже полученных средствах отчитается.

"Больше я собирать денег не буду, чтобы мое участие в этом деле не бросило тень на других волонтеров. Я продолжу помогать руками и своими деньгами. Кто хочет бросать в меня камни или плюнуть — вперед, я утрусь", — написала Рымарук.

"Поэтесса" и "журналистка": что известно об Анне Долгаревой

Анна Долгарева, дружбу с которой фактически признала Екатерина Рымарук, родилась в 1988 году в Харькове и придерживается коммунистических взглядов, параллельно писала стихи и увлекалась компьютерными играми.

В 2010-2013 годах жила в Киеве, зарабатывая написанием материалов для разных сайтов, занималась обзорами компьютерных игр для российской компании "Иннова".

В 2013 году Долгарева перебралась в россию, откуда вернулась на временно оккупированную территорию Луганской области в 2015 году и занялась написанием статей для антиукраинских сайтов NewsFront.info и Novoross.info, "Русской весны" и других.

Так "журналист" оправдывает обстрел мирных украинских городов

В своих материалах Долгарева пытается оправдать российскую агрессию, бесчеловечные расстрелы жилых кварталов Харькова российскими войсками и прочие военные преступления.

Черная вдова: личная жизнь пророссийской "журналистки"

Отдельный разговор – о личной жизни Анны Долгаревой, которую можно смело называть "черной вдовой".

Еще в 2015 году она анонсировала свадьбу с "капитаном вооруженных сил новороссии" Алексеем Журавлевым, но свадьбе помешали ВСУ – жениха ликвидировали.

В 2017 году состоялась ее свадьба с другим террористом – Андреем Куцким с позывным "Скрипач", якобы снайпером и "лейтенантом спецназа днр", однако вскоре пара распалась, а сам Куцкий был убит в 2019 году.

Труд волонтеров в Украине продолжает оставаться очень опасным, оккупанты не жалеют даже инвалидов. Еще в середине марта стало известно об убийстве российскими оккупантами в Луганской области волонтера Александра Конанова, которому не мешало помогать ВСУ отсутствие правой руки и левой ноги, но это не помешало расстрелять его прямо в инвалидной коляске.