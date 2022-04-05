"Повернувся з Франції та вірив у перемогу до останнього": розвідка повідомила про загибель українського воїна

Загиблому герою було всього 32 роки і він до останньої хвилини життя вірив у перемогу України.

Під час запеклого протистояння російським окупантам загинув 32-річний розвідник Святослав Сойко. Чоловік 26 лютого повернувся з Франції в Україну, щоб воювати за міцну та незалежну країну зі словами: "Якщо не ми — тоді хто?".

Про загибель воїна у вівторок, 5 квітня, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що Святослав Сойко загинув 24 березня, захищаючи Батьківщину. Попрощалися з військовослужбовцем 4 квітня у рідному місті Ужгород.

Як пишуть місцеві ЗМІ, на його похорони прийшли сотні закарпатців та побратимів, з якими чоловік обороняв Україну.

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Розвідник Святослав Сойко загинув - його поховали в Ужгороді Розвідник Святослав Сойко загинув - його поховали в Ужгороді Розвідник Святослав Сойко загинув - його поховали в Ужгороді Розвідник Святослав Сойко загинув - його поховали в Ужгороді Розвідник Святослав Сойко загинув - його поховали в Ужгороді Розвідник Святослав Сойко загинув - його поховали в Ужгороді

(Фото: mukachevo.net)

Повідомляється, що останні роки Святослав Сойко жив у Франції й служив там в іноземному легіоні. Однак, коли росія напала на Україну, чоловік не міг стояти осторонь і повернувся в Україну та відправився добровольцем на війну.

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Батько загиблого Андрій Сойко, який також воював з російськими окупантами у 2014 році, розповів, що Святослав без роздумів пішов на війну.

"Щоб не було соромно жити, як офіцер запасу, у 2014 му році, я пішов у 57 років воювати. Тепер мої діти. Кажуть: тату, тепер наша черга, ми боротимемось за Україну – за квітучу, сильну, міцну, красиву незалежну Україну! Якщо не ми – тоді хто?", — розповів чоловік.

А мати воїна Ольга Сойко зазначила, що її син повернувся в Україну 26 лютого у той час, коли багато хто виїжджав з країни за кордон.

"Кажу йому: Святослав, для чого ти це зробив? А він каже: я не можу інакше, це наш останній, третій, шанс зберегти Україну. Перший у 2004-му, другий у 2014-му році і це наш останній шанс: якщо ми не зробимо, то не будемо вільними. Казав: мам, я вірю, що Україна буде процвітаючою. Він був повний надії і сил працювати на благо України. І от… от так. Але я кажу: їхня смерть, цих дітей, має бути недарма. На їхніх смертях побудують прекрасний фундамент для нашої України. Я вірю в це!", – розповіла мати загиблого розвідника.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 23 березня Україна втратила ще одного героя — пілота Дмитра Чумаченка, який загинув, врятувавши сотні життів мирних українців.