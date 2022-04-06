Світ виявився не "російським": психолог пояснив жорстокість росіян до українців

Росіяни починають розуміти, що росіяни та українці – це не один народ.

Після численних вбивств мирних жителів у Бучі та інших містах, а також відкритого заклику знищувати українців, багато хто задається питанням про надзвичайну жорстокість росіян.

Психолог, волонтер Валентин Кім спеціально для "Телеграфу" прокоментував зміну парадигми російської пропаганди, яка ще недавно говорила про "єдиний народ".

Він зазначив, що в ідеології російських ЗМІ стався серйозний злам та провал ідеї "одного народу". Таку ідею висловлював путін, багато інших, вона була на прапорах пропагандистів.

"Активно просувалося, що росіяни та українці – один народ. Під це йшло обґрунтування гіпотетичного об’єднання. Це була така ось робоча ідеологія. Чіткий інструмент, який допомагав досягати інформаційних, пропагандистських, ідеологічних цілей", – пояснює Валентин Кім.

Зараз же, наголошує він, ми стаємо свідками того, як руйнується ця ідеологія. Як до росіян приходить нарешті розуміння того, що росіяни та українці – це не один народ.

"І найперша реакція, яка з цього приводу проявляється у росіян, — це агресія. Агресія у відповідь на те, що обрушився їхній міф, обрушилася ідея, обрушилася картина світу. У їхньому розумінні світ виявився більш агресивним, підступним, "не російським". Звідси — відкриті заклики до знищення українців. Заклики, які — не порожній звук, як показали наслідки російської окупації в Київській області", — зазначає психолог.

Нагадаємо, що в росії на офіційному пропагандистському ресурсі "РІА Новини" вийшла стаття Тимофія Сергійцева "Що росія має зробити з Україною", в якій, по суті, розписаний план геноциду українців із масою вигаданих визначень – "денацифікація", "дебандеризація", " деукраїнізація" та "деєвропеїзація".

Текст викликав широке обговорення у мережі, і на нього навіть відреагував президент України Володимир Зеленський.