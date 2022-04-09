Чи законно вручати повістки в армію на блок-постах: пояснюють військові

В окремих регіонах чимало чоловіків отримали повістку не вдома

Наразі в Україні, котра вже 45-й день поспіль живе у стані війни, наразі відбувається друга хвиля мобілізації населення для захисту рідної держави. Військові зазначають, що бажаючих стати до зброї вистачає, проте часом з'являється інформація про вручення повісток на блок-постах чи просто на вулицях.

"Телеграф" із посиланням на Терцентр комплектування та соціальної підтримки розповість, чи дозволено військовослужбовцям виконувати подібні дії.

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Наскільки законно?

Українське законодавство не визначає конкретного місця, де призовник може отримати повістку. Ми звикли, що вони зазвичай відправляються за конкретною адресою проживання, однак людина насправді може їх отримати навіть посеред вулиці. Себто вручення повістки на блок-посту не є порушенням закону. Водночас це і не є стовідсотковою "перепусткою" до армії — можливо, вас просто просять прийти і стати облік.

Також майте на увазі, що під час воєнного стану громадянин зобов'язаний постійно мати при собі документи, які ідентифікують особу. Це ж допоможе і під час того, коли уповноважена особа (на тому ж блок-пості) попросить їх, аби за потреби вручити повістку.

Які бувають повістки?

Подібний документ, із яким закликають приходити до військомату, ділиться на два види.

Перший — уточнює облікові дані громадянина, фіксує проходження медкомісії та є закликом прибути до ТЦК та СП.

Другий — безпосередньо є "квитком" на призов до армії.

Зазначимо, що найчастіше наразі громадянам вручаються повістки першого типу. Це держава робить для того, аби розуміти, скільки ще чоловіків призовного віку є в резерві, котрі, за потреби, можуть бути використані.

Однак боятися відправки на передову чи в армію прямо після вручення повістки не варто. Хоча б тому, що наразі йде лише друга хвиля мобілізації. Вона передбачає "призов" мобілізаційного резерву — екс-військових, які були в армії за контрактом чи служили до 2014 року.

Третя хвиля "прикличе" військовозобов'язаних, які закінчили військові кафедри вишів та мають звання офіцерів запасу. Важливо, аби ці люди не призивалися раніше.

Всі, хто не є військовозобов'язаним, але отримав повістку, швидше за все, будуть мобілізовані у четверту хвилю. За умови, якщо вона, звісно буде. Саме в цей період дозволяється використовувати громадський резерв — тих людей, які не обмежені віком чи здоров'ям та можуть перебувати на службі.

Додамо, що ігнорування врученої повістки є кримінальною відповідальністю. Тому варто виконувати всі настанови, отримані від уповноважених осіб, якщо такий документ ви все ж отримали.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому не треба ставати на військовий облік і хто не може бути мобілізований. Також ми детально пояснювали подальші дії громадян, які отримали повістку.