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В Україну йде потепління до 21°C: названа дата

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Прогноз погоди в Україні Новина оновлена 10 квітня 2022, 09:09
Прогноз погоди в Україні

Ближче до вихідних в Україні потеплішає.

В Україні найближчої доби у більшості областей пройдуть незначні опади.

За прогнозами Укргідрометцентру, на північному заході очікується зниження температури та дощі, на решті території ще тепло та переважно без опадів.

10 квітня у західних областях місцями короткочасні дощі, температура повітря 0…+5° тепла. У Волинській та Рівненській областях до +11°.

У Карпатах помірний сніг; температура вдень близько 0°.

На півночі країни синоптики прогнозують дощі. У Житомирській та Київській областях +8…+10°. У Сумській потеплішає до +13°.

На сході країни очікується тепла погода. Повітря прогріється до позначки +15...+17 °, а місцями до +19...+22 °.

На півдні та в Криму без істотних опадів, лише в Одесі та Миколаєві дощитиме. Стовпчики термометрів вдень підніматиметься до +17…19°, у Криму до 22°.

У Києві у неділю часом дощ. Температура вдень +8…+10°.

Прогноз погоди на 10 квітня
Прогноз погоди на 10 квітня

У понеділок, 11 квітня, погода суттєво не зміниться, у всіх областях можливі дощі, місцями з грозами. Температура у східній частині вночі +6…+11°, вдень +17…+22°; на решті території вночі +1...+6° тепла, у західних областях близько 0°, вдень +7...+12°, у південно-східних областях +13...+18°.

Прогноз погоди на 11 квітня.
Прогноз погоди на 11 квітня.

Згідно з сайтом Sinoptik, погода в найбільших містах України на найближчі кілька днів буде наступною:

У Києві найближчими днями прогнозують дощ. З вівторка опади припиняться, ближче до вихідних синоптики обіцяють потепління. У п’ятницю, 15 квітня, температура повітря прогріється до +17°.

Прогноз погоди у Києві 10-16 квітня
Прогноз погоди у Києві 10-16 квітня

У Харкові тиждень розпочнеться з дощів, подекуди з грозою. У понеділок температура повітря підніметься до +19°.

Прогноз погоди у Харкові 10-16 квітня
Прогноз погоди у Харкові 10-16 квітня

У Львові найближчими днями похолодає — вночі можливі заморозки, 11 квітня вдень буде дощ. 14 та 15 квітня температура повітря підніметься до +15…+18°.

Прогноз погоди у Львові 10-16 квітня
Прогноз погоди у Львові 10-16 квітня

В Одесі найближчими днями прогнозують малохмарну погоду. Вдень до +12° тепла.

Прогноз погоди у Одесі 10-16 квітня
Прогноз погоди у Одесі 10-16 квітня

У Дніпрі в середині тижня очікується похолодання та дощ. Із п’ятниці прогнозують потепління.

Прогноз погоди у Дніпрі 10-16 квітня
Прогноз погоди у Дніпрі 10-16 квітня

В Ужгороді протягом найближчих кількох діб очікується похолодання, вночі температура повітря опуститься до 0. З четверга прогнозують потепління, 15 квітня, синоптики прогнозують +18° тепла.

Прогноз погоди в Ужгороді 10-16 квітня
Прогноз погоди в Ужгороді 10-16 квітня

Згідно з сайтом Weather.com, з п’ятниці, 15 квітня, в Україні значно потеплішає, так Ужгороді очікується до +21° тепла, а в Києві до +18°.

Прогноз погоди в Ужгороді на 10 днів
Прогноз погоди в Ужгороді на 10 днів
Прогноз погоди у Києві на 10 днів
Прогноз погоди у Києві на 10 днів

У Львові 14 та 15 квітня температура повітря вдень прогріється до +19°, а у Харкові до +17°.

Прогноз погоди у Львові на 10 днів
Прогноз погоди у Львові на 10 днів
Прогноз погоди у Харкові на 10 днів
Прогноз погоди у Харкові на 10 днів

Зазначимо, народний синоптик Володимир Деркач прогнозує у квітні 2022 року в Україні теплу погоду на початку місяця, похолодання та нічні заморозки у середніх числах та опади в останню декаду.

У 2022 році Великдень, який православні західного обряду відзначають 24 квітня, а східного – 17 квітня, українці зустрінуть із похолоданням та опадами.

Теги:
#Погода #Синоптики #Прогноз погоди
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