Укр

В Украину идет потепление до 21°C: названа дата

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Прогноз погоды в Украине Новость обновлена 10 апреля 2022, 09:09
Прогноз погоды в Украине

Ближе к выходным в Украине потеплеет.

В Украине в ближайшие сутки в большинстве областей пройдут незначительные осадки.

По прогнозам Укргидрометцентра, на северо-западе ожидается понижение температуры и дожди, на остальной территории еще тепло и преимущественно без осадков.

10 апреля в западных областях местами кратковременные дожди, температура воздуха 0…+5° тепла. В Волынской и Ровенской областях до +11°.

В Карпатах днем умеренный снег; температура днем около 0°.

На севере страны синоптики прогнозируют дожди. В Житомирской и Киевской областях +8…+10°. В Сумской потеплеет до +13°.

На востоке страны ожидается теплая погода. Воздух прогреется до отметки +15…+17°, а местами до +19…+22°.

На юге и в Крыму без существенных осадков, лишь в Одессе и Николаеве будет дождливо. Столбики термометров днем подниматься до +17…19°, в Крыму до 22°.

В Киеве в воскресенье временами дождь. Температура днем +8…+10°.

Прогноз погоды на 10 апреля
Прогноз погоды на 10 апреля

В понедельник, 11 апреля, погода существенно не изменится, во всех областях возможны дожди, местами с грозами. Температура в восточной части ночью +6…+11°, днем +17…+22°; на остальной территории ночью +1…+6° тепла, в западных областях около 0°, днем +7…+12°, в юго-восточных областях +13…+18°.

Прогноз погоды на 11 апреля
Прогноз погоды на 11 апреля

Согласно же сайту Sinoptik, погода в крупнейших городах Украины на ближайшие несколько дней будет следующей:

В Киеве в ближайшие дни прогнозируют дождь. Со вторника осадки прекратятся, ближе к выходным синоптики обещают потепление. В пятницу, 15 апреля, температура воздуха прогреется до +17°.

Прогноз погоды в Киеве 10-16 апреля
Прогноз погоды в Киеве 10-16 апреля

В Харькове неделя начнется с дождей, местами с грозой. В понедельник температура воздуха поднимется до +19°.

Прогноз погоды в Харькове 10-16 апреля
Прогноз погоды в Харькове 10-16 апреля

Во Львове в ближайшие дни похолодает — ночью возможны заморозки, 11 апреля днем пройдет дождь. 14 и 15 апреля температура воздуха поднимется до +15…+18°.

Прогноз погоды во Львове 10-16 апреля
Прогноз погоды во Львове 10-16 апреля

В Одессе в ближайшие дни прогнозируют малооблачную погоду. Днем до +12° тепла.

Прогноз погоды в Одессе 10-16 апреля
Прогноз погоды в Одессе 10-16 апреля

В Днепре в середине недели ожидается похолодание и дождь. С пятницы прогнозируют потепление.

Прогноз погоды в Днепре 10-16 апреля
Прогноз погоды в Днепре 10-16 апреля

В Ужгороде в ближайшие несколько суток ожидается похолодание, ночью температура воздуха опуститься до 0. Со четверга прогнозируют потепление, 15 апреля синоптики прогнозируют +18° тепла.

Прогноз погоды в Ужгороде 10-16 апреля
Прогноз погоды в Ужгороде 10-16 апреля

Согласно же сайту Weather.com, с пятницы, 15 апреля, в Украине значительно потеплеет, так Ужгороде ожидается до +21° тепла, а в Киеве до +18°.

Прогноз погоды в Ужгороде на 10 дней
Прогноз погоды в Ужгороде на 10 дней
Прогноз погоды в Киеве на 10 дней
Прогноз погоды в Киеве на 10 дней

Во Львове 14 и 15 апреля температура воздуха днем прогреется до +19°, а в Харькове до +17°.

Прогноз погоды во Львове на 10 дней
Прогноз погоды во Львове на 10 дней
Прогноз погоды в Харькове на 10 дней
Прогноз погоды в Харькове на 10 дней

Отметим, народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует в апреле 2022 года в Украине теплую погоду в начале месяца, похолодание и ночные заморозки в средних числах и осадки в последнюю декаду.

В 2022 году Пасху, которую православные западного обряда отмечают 24 апреля, а восточного – 17 апреля, украинцы встретят с похолоданием и осадками.

Теги:
#Погода #Синоптики #Прогноз погоды
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