"Сусіда зрізало в районі колін, його поховали біля будинку": фоторепортаж із Бучі та Гостомелю

З кожним днем ​​стають відомі все нові та нові звірства росіян.

Після того, як російська армія відійшла з Київської області по всьому регіону, були виявлені страшні знахідки — сотні трупів мирних громадян, які були вбиті окупантами. Символом російського терору стала Буча.

Кореспондент "Телеграфа" зробив фоторепортаж із Бучі та Гостомелю, який також був під окупацією.

Також кореспондент "Телеграфа" поспілкувався із жінкою із Гостомелю. Життя її змінилося з приходом загарбників, а її сім’я у тяжкий час переосмислила цінності. Пошкоджене житло її зараз не цікавить. Жінка також розповіла історію свого сусіда Олега, який допомагав усьому району. Якось їхню вулицю окупанти накрили вогнем і сусіда буквально "зрізало". Він загинув, а пізніше його поховали поряд із місцем загибелі.

Чоловіка поховали поблизу його місця загибелі у Гостомелі

Зруйнований Епіцентр у Київській області

Цвинтар автомобілів

Банкомату також дісталося

Вид району з висоти пташиного польоту

Підбита військова техніка

Будинки у Гостомелі

Будинки у Гостомелі

Зруйнований будинок у Гостомелі

Знищений автомобіль

Фоторепортаж Телеграфа з Бучі та Гостомелю

Раніше повідомлялося, що німецька розвідка має докази вини росіян у військових злочинах у Бучі. А ось Китай намагається виставити росію в доброму світлі та зняти з неї відповідальність за звірства у Бучі.

Нагадаємо, мешканка Бучі розповіла, що окупанти вбивали людей просто так.