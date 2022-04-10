В Україні створюють список колаборантів: коли він стане доступним

До публікування цього списку має відбутися спеціальна юридична процедура.

В Україні майже одразу після початку війни, яка триває вже 46-ий день поспіль, почали складати список колаборантів (людей, які співпрацюють з російськими окупантами), однак оприлюднити його зможуть лише після певної юридичної процедури.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

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За його словами, інформація про будь-яку колабораційну діяльність з військово-цивільних адміністрацій передається до апарату РНБО, який своєю чергою передає її в Службу безпеки.

"За дорученням Президента, ми через короткий проміжок часу після того, як почалася війна, почали роботу зі складання списку колаборантів. Потім ВР прийняла законопроєкт, ст. 111, 3-1 якого має на меті юридично закріпити це звання, не зовсім приємне для людини. Ми звернулися до всіх обласних військово-цивільних адміністрацій, до всіх міністерств, відомств із запитом про надання апарату РНБО інформації про тих людей, які вони вважають колаборантами. Ця інформація надається в Службу безпеки, опрацьовується і вже після того, як буде опрацьовано СБУ, ми будемо мати публічний список", — повідомив секретар РНБО.

За словами Данілова, юридична процедура щодо цього списку має відбутися в будь-якому випадку.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський попередив, що всі, хто співпрацює з російськими окупанти "підписують собі смертний вирок".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за колабораціонізм.