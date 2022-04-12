Вірні завжди: Герої-морпіхи записали нове відео з Маріуполя та подякували українцям

Морпіхам дуже потрібна допомога і рахунок йде на години.

Захисники Маріуполя записали відеозвернення до українців та розповіли, що тримають оборону міста і до останнього не здають позиції.

Відео морпіхів розмістила журналістка Наталія Нагорна у Facebook 12 квітня.

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Вона пише, що хлопці триматимуться, але їм потрібна допомога і рахунок йде на години.

"Морська піхота в Маріуполі зараз. Щоб ніхто не міг сказати "їх просто зламали". Досі тримаються, але нічим триматися. Я прошу тих, хто може допомогти – надати допомогу хлопцям. Вони поки що живі, вони не в полоні. Але скільки ще так "протримаються" – рахунок на години", - прокоментувала вона пост.

На відео бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти розповіли, що до останнього тримали та тримають оборону Маріуполя.

"Ми не здавали позиції, ми тримали кожну частину цього міста, але реалії такі, що місто опинилося в блокаді, в кільці. Жодного підвезення продовольства, боєприпасів не відбувалося. Ми вдячні кожному українцю, який вірив у морську піхоту і продовжує вірити. На цій вірі ми протрималися так довго і ми не залишили своїх позицій, залишалися вірними завжди, і залишаємося вірними. Слава Україні! Героям слава!", — розповів військовий.

Ще на одному відео морпіхи попросили всіх українців "стояти до кінця, до перемоги" та пам’ятати ціну цього супротиву.

Зазначимо, що напередодні з’явилося повідомлення від одного з морпіхів 36-ї бригади, де він розповів про тяжку ситуацію у місті. У своєму посту він написав, що багато військових загинули, а у тих, що залишилися, немає засобів для ефективного відбиття атак противника.

Після чого командир полку Святослав Паламар звернувся до громадян усіх країн світу із закликом виходити на вулиці під українськими прапорами.

Нагадаємо, Маріуполь перебуває у блокаді з 1 березня. У місті немає світла, газу, води та їжі. У місті загинули тисячі людей, а, за оцінками місцевої влади, можливо і десятки тисяч мирних жителів.

Президент Володимир Зеленський вважає, що бої за схід України та, зокрема, за Маріуполь, визначать хід війни – і якщо ЗСУ зазнають поразки, росіяни можуть залишити переговори та знову окупувати деокуповані території.