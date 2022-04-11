Крайній бій за Маріуполь? Пост українських морпіхів наробив шуму в мережі — правда це чи фейк

Влада зберігає мовчання щодо повідомлення про катастрофічне положення захисників України

Маріуполь — чи не найважча ділянка фронту, жорсткі бої на якій йдуть з першого дня відкритого вторгнення армії РФ. У понеділок, 11 квітня, на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, бійці якої якраз боронять портове місто, було опубліковано пост щодо ситуації в місті.

У повідомленні говориться про відсутність можливостей для подальшого спротиву, оскільки багато військових загинули, а в тих, хто залишився, наразі немає засобів для ефективного відбиття атак противника.

Опублікований текст багатьом здався фейком

Зазначимо, що першою реакцією українців була підозра, що сторінку бригади могли зламати.

В пості також йшлось про те, що морпіхів найближчим часом може чекати крайній бій, у який вони підуть вже в рукопашну.

Через декілька годин після публікації посту на нього відреагувала депутат Київської міськради Аліна Михайлова, яка з початку війни воює в лавах ДУК ПС разом зі своїм хлопцем — Героєм України Дмитром Коцюбайлом (позивний "Да Вінчі").

"Як би всім не хотілося думати, що текст від морпіхів це фейк, диверсія та хакерська атака — все, що там написано — це правда. І нікому з нас не судити тих людей які там лишились, продовжують знаходитися у пеклі, й попри все — продовжують із залишками зброї боротьбу", — написала Михайлова.

Зазначимо, що в коментарях виникало багато питань щодо мови, якою опубліковане звернення і навіть до емблеми сторінки 36-ї бригади, яка містить ворожу букву Z. Втім, фотографія емблеми була опублікована ще на початку лютого, за три тижні до вторгнення рф.

Фірмова буква "З" спричинила недовіру до офіційності сторінки морпіхів

Також ситуацію в Маріуполі прокоментував журналіст, головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов, який активно висвітлює події на фронтах.

"Ситуація в Маріуполі справді критична. Це очевидно з обстановки та відео, навіть без будь-яких листів. Російські війська мали багаторазову перевагу в силах, коли почали штурм з усіх боків 1 березня. Зараз після понад 40 діб безперервного штурму, російські війська захопили більшу частину міста, і посилили зараз своє угруповання, щоб повністю захопити Маріуполь. Ворог має абсолютну перевагу в авіації, в артилерії, танках", — констатує Бутусов.

Бутусов вважає, що оборона Маріуполя залишає Україні шанси вибити противника з півдня

Журналіст також звернув увагу на звернення заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара (позивний "Калина"), опубліковане 10 квітня. У зверненні "Калина" зауважив, що ніхто з політиків, які говорять про підтримку бійців в Маріуполі "вже більше двох тижнів не знімає слухавку".

На момент публікації нам не вдалось отримати офіційний коментар від представників влади щодо ситуації в місті загалом та посту 36-ї бригади зокрема. Офіційні сторінки ВМС на Генштабу зберігають мовчання. Джерела повідомили, що наразі проводиться перевірка фактів, вказаних у публікації.

Зазначимо, що місто Маріуполь практично повністю знищено. Наразі бійці, серед яких морпіхи 36-ї бригади та полк "Азов", обороняються на територіях заводів. Їх позиції знаходяться під постійними ракетними та авіаударами. Штурмують місто елітні підрозділи російських окупантів, які несуть серйозні втрати.

І військове командування, і президент Володимир Зеленський неодноразово зазначали героїзм захисників Маріуполя, оскільки оборона міста відтягнула велику частину військ на його штурм, а отже полегшила ситуацію на інших ділянках фронту. Втім, наразі деблокувати місто неможливо. Частину поранених військових вдалось вивезти вертольотами.

Також в місті загинули тисячі, а, за оцінками місцевої влади, можливо й десятки тисяч мирних жителів. Точну цифру назвати неможливо. Частину місцевих жителів навмисно вивезли до росії.