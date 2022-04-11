Крайній бій за Маріуполь? Пост українських морпіхів наробив шуму в мережі — правда це чи фейк
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Влада зберігає мовчання щодо повідомлення про катастрофічне положення захисників України
Маріуполь — чи не найважча ділянка фронту, жорсткі бої на якій йдуть з першого дня відкритого вторгнення армії РФ. У понеділок, 11 квітня, на сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, бійці якої якраз боронять портове місто, було опубліковано пост щодо ситуації в місті.
У повідомленні говориться про відсутність можливостей для подальшого спротиву, оскільки багато військових загинули, а в тих, хто залишився, наразі немає засобів для ефективного відбиття атак противника.
Зазначимо, що першою реакцією українців була підозра, що сторінку бригади могли зламати.
В пості також йшлось про те, що морпіхів найближчим часом може чекати крайній бій, у який вони підуть вже в рукопашну.
Через декілька годин після публікації посту на нього відреагувала депутат Київської міськради Аліна Михайлова, яка з початку війни воює в лавах ДУК ПС разом зі своїм хлопцем — Героєм України Дмитром Коцюбайлом (позивний "Да Вінчі").
"Як би всім не хотілося думати, що текст від морпіхів це фейк, диверсія та хакерська атака — все, що там написано — це правда. І нікому з нас не судити тих людей які там лишились, продовжують знаходитися у пеклі, й попри все — продовжують із залишками зброї боротьбу", — написала Михайлова.
Зазначимо, що в коментарях виникало багато питань щодо мови, якою опубліковане звернення і навіть до емблеми сторінки 36-ї бригади, яка містить ворожу букву Z. Втім, фотографія емблеми була опублікована ще на початку лютого, за три тижні до вторгнення рф.
Також ситуацію в Маріуполі прокоментував журналіст, головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов, який активно висвітлює події на фронтах.
"Ситуація в Маріуполі справді критична. Це очевидно з обстановки та відео, навіть без будь-яких листів. Російські війська мали багаторазову перевагу в силах, коли почали штурм з усіх боків 1 березня. Зараз після понад 40 діб безперервного штурму, російські війська захопили більшу частину міста, і посилили зараз своє угруповання, щоб повністю захопити Маріуполь. Ворог має абсолютну перевагу в авіації, в артилерії, танках", — констатує Бутусов.
Журналіст також звернув увагу на звернення заступника командира полку "Азов" Святослава Паламара (позивний "Калина"), опубліковане 10 квітня. У зверненні "Калина" зауважив, що ніхто з політиків, які говорять про підтримку бійців в Маріуполі "вже більше двох тижнів не знімає слухавку".
На момент публікації нам не вдалось отримати офіційний коментар від представників влади щодо ситуації в місті загалом та посту 36-ї бригади зокрема. Офіційні сторінки ВМС на Генштабу зберігають мовчання. Джерела повідомили, що наразі проводиться перевірка фактів, вказаних у публікації.
Зазначимо, що місто Маріуполь практично повністю знищено. Наразі бійці, серед яких морпіхи 36-ї бригади та полк "Азов", обороняються на територіях заводів. Їх позиції знаходяться під постійними ракетними та авіаударами. Штурмують місто елітні підрозділи російських окупантів, які несуть серйозні втрати.
І військове командування, і президент Володимир Зеленський неодноразово зазначали героїзм захисників Маріуполя, оскільки оборона міста відтягнула велику частину військ на його штурм, а отже полегшила ситуацію на інших ділянках фронту. Втім, наразі деблокувати місто неможливо. Частину поранених військових вдалось вивезти вертольотами.
Також в місті загинули тисячі, а, за оцінками місцевої влади, можливо й десятки тисяч мирних жителів. Точну цифру назвати неможливо. Частину місцевих жителів навмисно вивезли до росії.
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