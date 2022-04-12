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Розкрито масштабні плани рф щодо створення "народних республік" на Заході України — одного з агентів затримано

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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рф планувала створити "народні республіки" на заході України Новина оновлена 12 квітня 2022, 14:45
рф планувала створити "народні республіки" на заході України

Загарбники планували завербувати 500 бойовиків, зокрема колишніх учасників АТО

Служба безпеки України зірвала план росії щодо створення так званих "народних республік" у західних областях держави, що мало збігтися у часі з широкомасштабним вторгненням.

Про злочинні плани кремля повідомили у Telegram СБУ. Правоохоронці оприлюднили відео допиту учасника злочинного угруповання, який пішов на співпрацю зі слідчими.

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Чоловік був завербований відставним співробітником ворожої розвідки – організатором "схеми". Він запропонував створити в Україні нове народовладдя, а якщо чинна влада "не піде у відставку", то скинути її силою.

"Для захоплення влади угруповання мало завербувати 500 бойовиків, бажано з колишніх військовослужбовців АТО, і забезпечити їх зброєю", — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, що 12 березня стало відомо, що російські окупанти планують створити референдум щодо створення так званої "ХНР" на Херсонщині. Депутат обласної ради Сергій Хлань заявив, що загарбники дзвонять його колегам із питанням, чи готові вони співпрацювати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Прикарпатті затримали пособницю росіян. Жителька Києва оселилася неподалік військового аеродрому. Зрадниця вивчала маршрути зльоту та посадки та надсилала дані росіянам.

Теги:
#Україна #СБУ #Росія #Республіки
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