росія націлилася на захід України: СБУ розкрила нові плани окупантів

Російські нацисти хотіли створити так звану "Федеративну республіку Україна"

СБУ, яка продовжує брати в полон російських окупантів, зірвала плани кремля щодо створення нових "народних республік", таких як "ЛДНР". Сепаратисти планували це зробити на західній Україні.

Про це повідомляє СБУ на Івано-Франківщині.

Логіка створення псевдоосвіти – розхитати ситуацію у тилу українських військових. Зокрема – у тих областях, які не вдається захопити силами регулярної армії рф.

СБУ затримала організатора та ключових осіб мережі Івано-Франківської області. За інформацією спецслужби, у західних та центральних областях вони мали завербувати понад півтисячі зрадників.

До так званої "Федеративної республіки Україна" повинні були увійти такі області:

Івано-Франківська

Закарпатська

Львівська

Тернопільська

Чернівецька

СБУ виявила в організатора готові маніфести до армії, силовиків та цивільного населення України із закликами переходити на їхній бік.

Організаторам та його посібникам загрожує 10 років ув’язнення.

Примітно, що після вторгнення військових сил росії на територію України на російських сайтах почала масово поширюватися інформація про плани створення так званої "Федеративної республіки Україна", пише radiosvoboda.org.

Раніше стало відомо, що в СБУ зуміли заволодіти секретними документами російських військових, яких українські силовики розбомбили під Госттомелем. Серед цих документів поіменні дані на російських окупантів, а також секретні паролі та шифри.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіянам все важче приховувати втрати у війні з Україною. Найближчим часом по всій росії пройдуть похорони російських солдатів, яких за десять днів війни в Україні загинуло понад 10 тисяч. На тлі великих втрат на фронті путін знову загрожує Україні.