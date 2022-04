Вороги посилюють оборону Херсона та захопили частину порту Маріуполя: свіжі карти боїв в Україні

Противник намагається відволікати увагу ВСУ від основної битви на Донбасі

Основною позицією фронту, куди росія скинула практично всі сили, на ранок 49-го дня війни продовжує бути Донбас. При цьому найжорстокіші бої припадають на маріупольський та ізюмський напрямок, але задля відволікання уваги окупаційна армія розпочала активне "ворушіння" поблизу Херсона.

Про це свідчить нове зведення від аналітиків The Institute for the Study of War станом на 13 квітня.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Деблокада Маріуполя залишається дуже важливим завданням для українських військ, але поки що його захист, як і раніше, тримається на плечах жменьки захисників з "Азова" та частини інших підрозділів. При цьому, як відомо, у місті могли використовувати хімічну зброю, хоча Міноборони і говорить про ймовірне застосування фосфорних боєприпасів.

При цьому роспропаганда постійно намагається вкинути дезінформацію, регулярно лякаючи Україну розповідями про здачу Маріуполя. Тим не менш, хоч у мережі і з’явилася інформація про взяття під частковий контроль російськими військами міського порту, бої за місто продовжуються, а ЗСУ все ще воюють.

Продовжується протистояння і на основній частині Донбасу. Минулої доби окупанти намагалися наступати на Попасну, Лисичанськ та Сєверодонецьк, але зазнали невдачі. Велися бої в Рубіжному — у межах міста. Стверджується, що до населеного пункту могли заїхати кадировці.

На Харківщині російська армія трохи перегруповується, щоб посилити наступ на Ізюм. Нині у район ведення боїв активно стягуються підрозділи танкових військ.

Також активізувався і південний напрямок, особливо Херсонщина. Наступів тут військові рф практично не наступають, проте почали посилювати оборонну позицію. Також стверджується про регулярні повітряні "вилазки" росіян — для розвідки.

По Сумщині та інших північних областях, звідки окупанти були вибиті раніше, доба пройшла без змін, супротивника на території регіону немає.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, з якими звершеннями закінчили добу 12 квітня українські військовослужбовці на південному напрямку. Слід зазначити, що ЗСУ роблять усе можливе, щоб стримувати супротивника та припиняти його спроби просунутися далі.

Також "Телеграф" писав, що наші зенітники похвалилися "ювілеєм" у кількості збитих ворожих літаків.