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Окупанти готові наступати на Донбасі, але мають проблеми: Генштаб розкрив подробиці

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Війна в Україні Новина оновлена 13 квітня 2022, 21:03
Війна в Україні

Армія росії вже готова до атаки на Донбасі.

Росія готується вдарити по Донбасу і для цього проводила примусову мобілізацію в ОРДЛО. Через це деякі підрозділи армії рф є небоєздатними

Про це заявили у пресслужбі Генштабу ЗСУ у Facebook

На Донецькому та Таврійському напрямах, за наявною інформацією, противник перебуває у готовності до наступальних дій. Продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні окремих кварталів міста Маріуполя та завдавати авіаційних ударів.

У бойових діях на частини територій південно-східних областей України у складі угруповання військ противника діють окремі підрозділи 103-го, 109-го, 113-го, 125-го та 127-го мотострілецьких полків. Їхнє комплектування здійснювалося при примусовій мобілізації чоловіками з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Структурно зазначені полки налічують до 5 батальйонів чисельністю близько 300 військовослужбовців у кожному. Досвід ведення бойових дій має лише 5-10 відсотків особового складу зазначених підрозділів. Управління полків складається з офіцерів збройних сил рф. Ці формування мають значні проблеми із забезпеченням озброєнням, боєприпасами та медикаментами.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі партизани ліквідували десятки російських окупантів. Крім того, 13 квітня в СБУ озвучили деталі спецоперації із затримання Віктора Медведчука.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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