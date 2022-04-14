"Слуга народу" не підтримає гучний законопроект про чоловіків-біженців

У партії вважають, що законопроект є небезпечним для оборони України.

Фракція політичної партії "Слуга Народу" не підтримуватиме ухвалення законодавчої норми про відповідальність чоловіків призовного віку, які виїхали з України, та не повернулися у встановлений законом термін під час військового становища.

Зокрема, йдеться про законопроект 7265, який передбачає кримінальну відповідальність за невиконання вимог.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Ми вважаємо, що у такому вигляді ця законодавча норма є шкідливою і небезпечною як для оборони України сьогодні, так і для відбудови її у майбутньому. Сотні тисяч українців повернулися додому, щоб захищати свою краіну під час війни. Багато з тих, хто залишився, працює за кордоном і пересилає в Україну гроші — в якості допомоги сім’ям чи як пожертвування до фондів оборони країни", — написав Арахамія.

За словами депутата, запропонована норма жодним чином не зможе покарати кілька десятків чиновників та депутатів, які втекли з України під час війни.

"Будемо шукати інших способів покарання цих осіб. Стосовно решти людей ніяких санкцій не буде і бути не може. Ми зацікавлені у тому, щоб після завершення бойових дій, після нашої перемоги, всі наші громадяни повернулися в Україну, працювали над її відновленням і мали змогу жити звичним життям", — додав голова фракції "СН".

Читайте також: Категорія Україна Весняного призиву в Україні не буде: названо причину Це пов'язано з тим, що в країні проводить загальна мобілізація.

Зазначимо, що цей проект законопроект викликав безліч дискусій, зокрема, багато хто побоювався, що тисячі людей після цього просто не повернуться до України. На думку експертів, це лише популізм, який ніхто не знатиме як реалізувати.