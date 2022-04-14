"Слуга народа" не поддержит нашумевший законопроект о мужчинах-беженцах

В партии считают, что законопроект опасный для обороны Украины.

Фракция политической партии "Слуга Народа" не будет поддерживать принятие законодательной нормы об ответственности выехавших из Украины мужчин призывного возраста, которые не вернулись в установленный законом срок во время военного положения.

В частности, речь идет о законопроекте 7265, который предполагает уголовную ответственность за невыполнение требований.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Мы считаем, что в таком виде эта законодательная норма вредна и опасна как для обороны Украины сегодня, так и для восстановления ее в будущем. Сотни тысяч украинцев вернулись домой, чтобы защищать свою страну во время войны. Многие оставшиеся работают за границей и пересылают в Украину деньги — в качестве помощи семьям или как пожертвования в фонды обороны страны", — написал Арахамия.

По словам депутата, предлагаемая норма никоим образом не сможет наказать несколько десятков чиновников и депутатов, сбежавших из Украины во время войны.

"Будем искать другие способы наказания этих лиц. Что касается остальных людей, никаких санкций не будет и быть не может. Мы заинтересованы в том, чтобы после завершения боевых действий, после нашей победы все наши граждане вернулись в Украину, работали над ее восстановлением и имели возможность жить привычной жизнью", — добавил председатель фракции "СН".

Читайте также: Категория Украина Весеннего призыва в Украине не будет: названа причина Это связано с тем, что в стране проводится всеобщая мобилизация.

Отметим, что этот проект законопроект вызвал множество дискуссий, в частности, многие опасались, что тысячи людей после этого просто не вернутся в Украину. По мнению экспертов, это всего лишь популизм, который никто не будет знать как реализовать.