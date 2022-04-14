В Україні новий міністр: що про нього відомо

До призначення на посаду Стрілець був в.о. голови Міндовкілля.

В Україні у четвер, 14 квітня, призначили нового міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Посаду зайняв Руслан Стрілець.

Про це у Telegram повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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"Рада призначила Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України — Руслана Стрільця. До цього він був в.о. Міністра, заступником міністра з питань цифрових трансформацій", — написав Железняк.

Варто зазначити, що до призначення на посаду у цьому ж міністерстві Руслан Стрілець з липня 2020 року обіймав посаду заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. А з 4 листопада 2021 року він виконував обов'язки Міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

До Міндовкілля Руслан Стрілець працював заступником директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки в Міністерстві енергетики та захисту довкілля України.

До цього 12 років обіймав керівні посади у Дніпропетровській ОДА.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 12 квітня звільнили директора НАБУ Артема Ситника, який очолював бюро з 2015 року. Причиною стало закінчення терміну дії його повноважень.